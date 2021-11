Ron Jans zit weer heel ruim in zijn spelers bij FC Twente: "Dat is een luxe voor mij"

Vlap, die wat ziek was in aanloop naar het duel met Sparta, had als invaller wel een belangrijk aandeel in de overwinning van FC Twente. De kans lijkt ook groot dat hij gaat starten. Virgil Misidjan zou op zijn beurt vorige week in de basis starten, maar had te veel last van zijn rug. Misidjan is weer hersteld, maar heeft nog niet de hele week volop meegetraind. Aan de andere flank Vaclav Cerny staat te popelen om meer minuten te maken na zijn rentree na lang blessureleed.

Jans

Over de opstelling laat trainer Ron Jans als altijd niets los op de vrijdag voor de speelronde, maar hij vindt het wel lekker dat het wat voller is op het veld: "Dat is een luxe voor mij", begint Jans. "En ik snap ook dat het voor sommige spelers lastig is. Dan leef je soms wel met die spelers mee."

Ron Jans (Foto: Orange Pictures)

Feyenoord

FC Twente treft zondag in Feyenoord de ploeg met de minste verliespunten in de Eredivisie. En ook de onderlinge resultaten van de laatste jaren bieden weinig hoop. In de laatste twaalf ontmoetingen wist Twente niet te zegevieren over Feyenoord.

De Oosttribune

De wedstrijd is zondag te volgen via De Oosttribune. Het duel voor lege tribunes begint om 14.30 uur en is wel te volgen via Radio Oost.