Voorkom een eenzame kerst in rouw: "Praat over je dierbare of nodig iemand uit"

"Juist met kerst wordt dat extra gevoeld. Iedereen lijkt het gezellig te hebben met vrienden en familie, maar jouw dierbare is er niet meer", legt Lory Wagenaar uit. Ze is schrijfster over rouw en liefde en spreekt uit eigen ervaring. "Ik ben zelf mijn moeder verloren tijdens kerst. Dat is heel moeilijk geweest, maar ik heb er wel van geleerd."

Kwetsbaar

Zo is haar advies om tijdens de eerstvolgende feestdagen zonder je dierbare in gezelschap te zijn. "Ik was dat ook, maar ik maakte een fout. Want het was heel gezellig, maar de naam van mijn moeder werd de hele avond niet genoemd. Daardoor voelde ik mij nog eenzamer dan ik eigenlijk al was."

Daarnaast is het volgens Wagenaar belangrijk om je kwetsbaar op te stellen. "Ook dit weet ik uit eigen ervaring. Als je in rouw bent wil je jezelf graag groot houden. Je wil niet laten zien dat je het moeilijk hebt, terwijl dat eigenlijk wel zo is. Als je je groot houdt, maak je het je omgeving ook moeilijk om het er over te hebben."

Leegte

Wie daar ook over mee kan praten is Anja Martin. Ze verloor vorig jaar haar man en beleefde een kerst in rouw. "Gelukkig kon ik samen met familie zijn. We hebben het ook over mijn man gehad en dat was fijn. Maar het was voor mij wel heel moeilijk, vooral omdat mijn man op 24 december jarig was. Die lege plek voel je."

De leegte die je als rouwende voelt is niet gek. "Bijna zeventig procent van de mensen in rouw ervaren eenzaamheid in de eerste drie maanden. Een kwart daarvan na twee jaar nog", legt Wagenaar uit. "Mijn oproep is dan ook: Kerst vier je samen, nodig een rouwende of alleenstaande uit."

Oproep vanuit Heino

En dat is precies wat Sanne van Middelaar uit Heino doet. Ze nodigt drie mensen uit om bij haar en haar gezin aan te schuiven bij het kerstdiner. "En dan bedoel ik mensen die ik zelf niet ken, maar die behoefte aan gezelschap hebben", zegt ze enthousiast. "We stellen dus ons huis tweede kerstdag beschikbaar voor mensen die gezellig willen komen eten."

Drie onbekende mensen aan het diner, het moet even wennen zijn voor Sannes kinderen. "Nee hoor, ze vinden het super leuk. En mijn man en ik ook natuurlijk. Ik houd van koken, dus dat komt vast goed."

Wagenaar is blij met initiatieven zoals die van Sanne. "Niet iedereen heeft familie of vrienden om gezellig aan te schuiven. Het is een grote stap om een onbekende uit te nodigen voor het kerstdiner, maar een hele mooie."