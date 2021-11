UT-terrein in Enschede krijgt honderden woningen in strijd tegen kamertekort

Er komen honderden woningen op het terrein van Universiteit Twente in Enschede. Op korte termijn worden er 230 tijdelijke woonunits neergezet om de acute woningnood onder studenten op te lossen. Over twee jaar moeten nog eens een kleine 300 permanente woningen opgeleverd worden.

Er is snel actie nodig om tegemoet te komen aan de massale vraag naar studentenwoningen in Enschede. Daarom wordt er gewerkt aan twee projecten: één voor tijdelijke woningen en één voor permanente bewoning. Vandaag zetten de gemeente Enschede, Universiteit Twente, Woningstichting De Veste en Woningcorporatie Domijn hun handtekening.

Aan de Witbreuksweg komen 230 zogeheten flexwoningen, die studenten in februari 2022 moeten kunnen betrekken. Inmiddels is al gestart met de fundering. Het zijn woonunits van 28 vierkante meter, met een eigen douche, toilet, keuken en voordeur. Studenten met een spoedaanvraag krijgen voorrang. De woningen worden minimaal voor de komende zeven jaar ingezet voor de huisvesting van studenten.

Permanente huisvesting

Daarnaast wordt gewerkt aan de bouw van woningen voor permanente huisvesting. Er ligt een plan voor het ontwikkelen van extra studentenwoningen op de universiteitscampus, waarbij wordt nagedacht over zo'n 90 woningen aan de Boulevard of elders op de campus. De verwachting is dat de bouw in 2022 van start gaat en dat de woningen in 2023 klaar zijn.

Ten slotte is het idee om een woonconcept te realiseren aan de Hengelosestraat. Daar moet ruimte komen voor young professionals, promovendi en medewerkers van bedrijven op de campus. De verwachte start van dit project, een woon- en werkplek met circa 200 woningen, is in 2024.

'Trots op Twentse samenwerking'

Wethouder Jeroen Diepemaat: "Ik ben trots dat de Twentse samenwerking, met een verbindende rol van de Twente Board, en de steun vanuit het Ministerie ertoe leidt dat we in korte tijd een acuut huisvestingsprobleem voor een grote groep studenten kunnen oplossen. Dat is volgens mij nog nergens in het land eerder vertoond. En natuurlijk hoop ik dat we uiteindelijk deze talenten blijvend aan onze regio kunnen binden".