Sportjaaroverzicht: Go Ahead Eagles van subtop Eerste Divisie naar middenmoot Eredivisie

Go Ahead Eagles begint aan de tweede seizoenshelft in de Keuken Kampioen Divisie als de nummer zeven in de stand. De ploeg presteert vooral verdedigend erg goed en krijgt in de eerste seizoenshelft slechts 13 doelpunten tegen. Na de winterstop wordt er in de eerste vijftien duels slechts één keer verloren.

De ploeg verliest echter de strijd om de derde periode van De Graafschap. In de reguliere stand sluipt de Deventer ploeg beetje bij beetje omhoog, met als absoluut hoogtepunt de laatste speeldag.

Laatste speelronde

Er promoveren namelijk twee ploegen rechtstreeks van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie. Go Ahead staat bij het ingaan van de laatste speelronde op plek drie met twee punten minder dan De Graafschap. SC Cambuur is dan al een tijdje zeker van de titel en promotie.

In die laatste speelronde moet Go Ahead zelf op bezoek bij Excelsior en ontvangt De Graafschap Helmond Sport, de nummer tien in de stand. Er wordt dan ook aangenomen dat de ploeg uit Doetinchem de tweede plek voor zich opeist en Go Ahead het moet doen in de play-offs. Het wordt echter een bizarre avond.

Zinderend slot

In Doetinchem komt het namelijk met bakken uit de lucht en dus wordt het duel tegen Helmond Sport in de eerste helft bij een 0-0 stand stilgelegd. Uiteindelijk duurt dat een uur. Ondertussen wint Go Ahead in Rotterdam door een late treffer van Bas Kuipers met 1-0.

Virtueel staan de ploegen dan op een gelijk aantal punten, maar het doelsaldo van Go Ahead is beter. De spelers van de Deventer club stappen niet in de bus, maar kijken op het veld in Rotterdam vol spanning naar een scherm met daarop de wedstrijd in Doetinchem.

De Graafschap komt, ondanks een reeks kansen, niet tot scoren en speelt met 0-0 gelijk. Groot feest dus in Rotterdam, want Go Ahead promoveert naar de Eredivisie. Dat feest wordt verder gevierd in de bus en diep in de nacht ontstaat er een spontaan volksfeest bij Van der Valk in Deventer, waar de spelers terugkeren uit Rotterdam.

Jay Gorter

Go Ahead promoveert dus op doelsaldo en dat is voor een groot gedeelte te danken aan Jay Gorter. De doelman houdt liefst 25 keer de nul in 33 wedstrijden. Hij nam daarmee het Nederlands record over van Tonny van Leeuwen uit 1971. Het levert Gorter de prijs voor beste doelman van de Keuken Kampioen Divisie en een overgang naar Ajax op.

Sam Beukema

Een andere speler die opvalt is Sam Beukema. De verdediger uit eigen jeugd doet het niet alleen verdedigend goed, maar wordt ook nog eens clubtopscorer. Net als Sam Hendriks en Bradly van Hoeven maakt hij acht doelpunten in het successeizoen. Beukema maakt, net als Gorter, een mooie stap. Hij speelt in het nieuwe seizoen voor AZ.

Kees van Wonderen

Een naam die ook niet mag ontbreken in het overzicht is natuurlijk die van trainer Kees van Wonderen. De oefenmeester staat bij Go Ahead Eagles voor het eerst op eigen benen bij een club in het betaald voetbal en haalt dus direct succes.

Want niet alleen in de Keuken Kampioen Divisie presteert de trainer goed met zijn ploeg. Ook het huidige seizoen doet hij het knap in de Eredivisie. Na afgelopen seizoen wordt hij dan ook gekozen tot de Man van Jan. De man van het jaar van huisanalist Jan van Staa in het programma De Oosttribune. Inmiddels heeft Van Wonderen laten weten na dit seizoen op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

Nieuwe selectie

En dat doet de trainer met een sterk veranderde selectie. Naast sterkhouders Gorter en Beukema vertrekken ook aanvoerder Jeroen Veldmate, Sam Hendriks, Wout Droste en Antoine Rabillard.

Technisch manager Paul Bosvelt haalt een tiental nieuwe namen naar De Adelaarshorst en die spelen zich bijna allemaal in de basis. Warner Hahn is de nieuwe doelman, Gerrit Nauber en Joris Kramer vormen het centrale duo achterin, op het middenveld is Philippe Rommens een vaste waarde en voorin is Inigo Cordoba de grote smaakmaker. Naast hem zijn er ook veel minuten voor landgenoot Marc Cardona.

Cordoba is één van de smaakmakers in Deventer (Foto: Orange Pictures)

Nieuw seizoen

Go Ahead begint aan het nieuwe seizoen met nederlagen tegen Heerenveen en Feyenoord, maar daarna wordt er gewonnen van Sparta en ook de IJsselderby tegen PEC Zwolle is een prooi voor de Deventenaren.

PSV en AZ zijn te sterk, maar daarna volgt er een serie van vijf wedstrijden zonder nederlaag. Zelfs kampioen en koploper Ajax wordt in de Johan Cruijff Arena op 0-0 gehouden. Bij het ingaan van de winterstop staat Go Ahead op de elfde plek in de stand.

Michaelis

Veel positiefs dus in Deventer in 2021, maar in het begin van het jaar is er ook een persoonlijk drama voor doelman Mitchel Michaelis. Het zoontje van hem en zijn vriendin Jenn overlijdt na enkele maanden. Vanaf zijn geboorte strijdt Jax tegen een zeldzame ziekte en aan het begin van het jaar verliest hij die strijd.

De verslagenheid in de selectie is groot. Een dag later speelt de ploeg uitgerekend tegen FC Volendam, de vorige club van Michaelis. Alle spelers komen met een shirt met een steunbetuiging het veld op, er volgt een minuut stilte en er wordt gespeeld met rouwbanden. Dat Go Ahead het duel verliest, maakt niemand in Deventer op dat moment uit.