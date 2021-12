Sportjaaroverzicht: slecht begin en goed einde van het jaar bij FC Twente

Bij Twente gaat het aan het einde van 2020 voorspoedig en de ploeg staat op een keurige zevende plek in de stand van de Eredivisie in de winterstop. De eerste officiële wedstrijd van 2021 wordt ook gewonnen en de ploeg stijgt zelfs nog een plekje in de stand, maar daarna gaat het mis in Enschede.

Van de resterende 19 wedstrijden wint Twente er nog maar twee. Eén daarvan is de seizoensafsluiter tegen ADO Den Haag en daardoor stijgt Twente op de slotdag nog naar plek tien in de eindstand.

Ook Danilo deed het niet voor Twente (Foto: Orange Pictures)

Drommel

Dan is al bekend dat Joël Drommel gaat vertrekken bij Twente. De doelman laat elk jaar progressie zien onder de lat in Enschede en mag zich gaan laten zien bij PSV.

Hij is niet enige die vertrekt uit De Grolsch Veste, want ook topscorer Danilo, verdediger Tyronne Ebuehi en middenvelder Godfried Roemeratoe laten Twente achter zich.

Aan het begin van het nieuwe seizoen vertrekt ook Queensy Menig bij Twente. Waar hij eerder nog laat weten geen interesse te hebben in Rode Ster Belgrado, wordt dat toch zijn nieuwe club.

Aanwinsten

Twente roert zich flink op de transfermarkt. Het haalt onder andere Ricky van Wolfswinkel, Jody Lukoki, Virgil Misidjan, Lars Unnerstall, Michal Sadilek en Michel Vlap.

Daarnaast wordt de op dat moment nog geblesseerde publiekslieveling Vaclav Cerny definitief overgenomen van FC Utrecht. De meest pikante transfer is die van Robin Pröpper. De verdediger komt over van aartsrivaal Heracles Almelo.

Goede eerste seizoenshelft

In het nieuwe seizoen beleeft Twente een wisselende start. Er wordt verloren van Fortuna Sittard en SC Cambuur, maar Ajax wordt op een 1-1 gelijkspel gehouden. In september en oktober volgt een reeks van zes duels zonder nederlaag. Daarbij worden subtoppers Utrecht, Vitesse, AZ en Heerenveen verslagen.

Na nederlagen tegen NEC en PSV pakt Twente de draad weer op en worden rivaal Heracles Almelo, Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, RKC Waalwijk en PEC Zwolle verslagen en houdt het Feyenoord thuis op 0-0. In het duel met Sparta maakt Cerny zijn rentree na een lange afwezigheid vanwege een knieblessure.

In de laatste wedstrijd van 2021 is Twente op weg om als nummer vier de winterstop in te gaan, maar in de blessuretijd maakt FC Utrecht gelijk. Daardoor staan de Enschedeërs nu zesde in de stand.

Directeur

In april presenteert FC Twente Jan-Willem Brüggenwirth als nieuwe algemeen directeur. Hij begint op 1 juli en is de opvolger van Paul van der Kraan, die per 1 september vertrekt. Brüggenwirth heeft nooit in de voetballerij gewerkt en dat kost hem al snel de kop.

Half november maakt de Enschedese club bekend dat het afscheid neemt van de directeur. Eind november maakt het zijn tijdelijke opvolger bekend. Van der Kraan keert tot het einde van het seizoen terug in De Grolsch Veste.