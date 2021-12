Sportjaaroverzicht: vier trainers in negen maanden bij PEC Zwolle

PEC Zwolle begint aan 2021 als de nummer elf van de Eredivisie. De ploeg van trainer John Stegeman heeft op dat moment in 14 duels slechts drie keer weten te winnen en speelt liefst 7 duels gelijk. Zwolle zoekt doelpunten en versterkt zich in de januari met Virgil Misidjan, Thomas Buitink en Manuel Benson.

In de eerste negen wedstrijden van de tweede seizoenshelft weet PEC echter maar één keer te winnen en dat kost trainer Stegeman de kop. Hij wordt ontslagen na de nederlaag bij hekkensluiter FC Emmen, dat daarmee de eerste driepunter bijschrijft.

Langeler en Konterman

Direct valt de naam van Art Langeler. Hij zou moeten terugkeren bij zijn geliefde PEC. De keuze valt ook op Langeler, maar die begint echter pas in de zomer aan zijn nieuwe klus en dus moet Zwolle op zoek naar een tussenpaus.

Fons Groenendijk is een belangrijke kandidaat, maar zegt af omdat zijn eventuele komst al op straat ligt voordat hij getekend heeft in de provinciehoofdstad.

De keuze van de club valt op Bert Konterman. Hij keert daarmee terug bij de club die hij al in meerdere functies diende. Konterman is tien duels de eindverantwoordelijke, daarvan wint hij er vier en bereikt hij het doel, handhaving in de Eredivisie. PEC eindigt op plek 13.

Bert Konterman bleef met PEC Zwolle in de Eredivisie (Foto: Orange Pictures)

Nieuwe selectie

De selectie ondergaat een metamorfose in de zomer. Winteraankopen Misidjan, Buitink en Benson vertrekken alweer en ook Immanuel Pherai, Thomas Lam, Mike van Duinen en doelman Xavier Mous laten Zwolle achter zich.

Laatstgenoemde wordt vervangen door Kostas Lamprou en andere aanwinsten zijn Daishawn Redan, Luka Adzic, Gervane Kastaneer, Mark Pabai en later voegt ook Ryan Koolwijk zich bij de selectie.

Langeler haalt daarnaast Dwight Lodeweges terug als assistent. Hij is een vrij man nadat hij als assistent van bondscoach Frank de Boer strandt in de achtste finales van het EK met het Nederlands elftal en vertrekt bij de KNVB.

Dramatisch seizoen

Het nieuwe seizoen begint dramatisch voor PEC. De eerste vijf duels worden verloren, sterker nog, in de eerste negen duels pakt de ploeg slechts één punt. Onder meer aartsrivaal en promovendus Go Ahead Eagles is te sterk.

Op 23 oktober volgt de eerste zege. Die wordt gehaald tegen Heracles Almelo, maar dat blijkt ook direct de enige zege van de eerste seizoenshelft. Op 16 november trekt Langeler zijn conclusies en stopt als trainer van hekkensluiter PEC Zwolle.

Technisch manager Mike Willems schakelt snel en haalt twee dagen later Dick Schreuder binnen als opvolger. Hij is dan dus alweer de vierde trainer in 2021 van PEC.

Onder Schreuder oogt het voetbal wel beter, maar het levert weinig punten op. Tegen RKC Waalwijk en FC Groningen pakt PEC een punt, maar daar blijft het bij en dus heeft de hekkensluiter er bij het ingaan van de winterstop slechts zes.

Dick Schreuder moet PEC in de Eredivisie houden (Foto: Orange Pictures)

Adriaan Visser

In september neemt Adriaan Visser afscheid van de club. Hij was sinds 2008 voorzitter. De zoektocht naar een opvolger is een moeizame, maar uiteindelijk wordt Marcel Boudesteyn als nieuwe directeur gepresenteerd.