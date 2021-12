Sportjaaroverzicht: Heracles mist play-offs, transfersoap Van der Water en drama rond Vloet

Heracles Almelo staat bij het ingaan van 2021 op plek twaalf in de Eredivisie. In de tweede seizoenshelft presteert Heracles volgens verwachting. Van ploegen die lager staan wordt over het algemeen gewonnen en ploegen uit het linkerrijtje zijn te sterk.

De Almeloërs winnen acht keer in de tweede seizoenshelft en eindigen uiteindelijk op 44 punten. De ploeg doet tijdens de laatste speelronde theoretisch nog mee om de play-offs, maar AZ is veel te sterk en daardoor eindigt Heracles op plek 9. Het is daarmee wel de best geklasseerde Overijsselse ploeg.

Breukers

Een mooi moment is er tijdens de eerste speelronde van de tweede seizoenshelft. Tim Breukers speelt tegen Vitesse zijn 263e wedstrijd voor Heracles en onttroont daarmee Kwame Quansah als recordhouder bij de club. In mei maakt hij bekend na het seizoen te stoppen met voetballen. De teller stopt bij 274 wedstrijden voor de Almelose ploeg.

Breukers wordt gehuldigd door zijn medespelers (Foto: Orange Pictures)

Van der Water

Minder fraai is het transferverhaal van Silvester van der Water. De aanvaller liet in september 2020 duidelijk blijken zijn droom na te willen jagen bij Orlando City en weigerde zelfs enige tijd te spelen voor Heracles. Hij bood in een filmpje zijn excuses aan en in februari kwam de transfer dan eindelijk rond.

Wormuth

Waar andere clubs de trainers snel achter elkaar inwisselen is Frank Wormuth bij Heracles een stabiele factor. In maart kondigt de club een verlenging van het contract met een jaar aan. Inmiddels is de Duitser bezig aan zijn vijfde seizoen bij de Almelose club.

Nieuw seizoen

In de zomer gebeurt er niet heel veel op transfergebied bij de Almeloërs. Opvallend is wel de overgang van Robin Pröpper naar aartsrivaal FC Twente.

De grootste aanwinsten zijn aanvallers Bilal Basacikoglu, Nikolai Laursen en Kaj Sierhuis. Ook in het nieuwe seizoen presteert Heracles wisselend. Waar promovendi NEC, SC Cambuur en GA Eagles en hekkensluiter PEC Zwolle te sterk zijn, wint de ploeg wel van AZ en pakt het een knap punt tegen Ajax. Bij het ingaan van de winterstop staat de Almelose ploeg op plek 13 in de stand van de Eredivisie.

Vloet

Half november gaat er een schok door de club. Middenvelder Rai Vloet is betrokken bij een ongeval waarbij een vierjarig jongetje om het leven komt. Hij wordt vrijgelaten omdat hij zelf ook gewond raakt en behandeld moet worden in een ziekenhuis. Momenteel loopt het onderzoek nog en is er weinig bekend over de exacte gebeurtenissen tijdens het ongeluk. Vloet heeft sindsdien niet meer gevoetbald.