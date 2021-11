Van aandelen tot huizen: hier parkeren miljonairs in jouw gemeente hun geld

Waarin zit het vermogen van miljonairs? Het CBS deelt het op in de volgende categorieën:

Effecten (beleggingen)

Aanmerkelijk belang / aandelen

Bank- en spaartegoeden

Eigen woning

Overig ontroerend goed (panden of grond buiten eigen woning om)

Ondernemingsvermogen

Overige bezittingen



Het totale vermogen van miljonairs per gemeente, opgedeeld per categorie (zoom in als cijfers buiten het kader vallen) :

Verreweg het meeste vermogen van Overijsselse miljonairs zit in 'aanmerkelijk belang', oftewel: aandelen. Dit geldt voor iedere gemeente in Overijssel, maar vooral voor Rijssen-Holten en Zwartewaterland (zie kaartje). Klik op het pull down menu om te zien hoe dit zit met andere bezittingen.

Bezittingen

Het kapitaal van niet-miljonairs zit vooral in stenen, van miljonairs in aandelen. De 'regel': hoe meer bezittingen, hoe meer aandelen.

Samenstelling van bezittingen, 1 januari 2020 (Foto: CBS)

In totaal wonen er 15.000 miljonairs in onze provincie, maakte CBS eerder deze week bekend. Dit komt neer op drie procent van de huishoudens. Relatief gezien wonen de meesten in Staphorst, maar in absolute getallen wonen de meesten in Zwolle. Onze provinciehoofstad telt 1300 miljonairs.

Zoveel miljonairs wonen in jouw gemeente: