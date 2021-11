UT-hoogleraar weigert ongevaccineerden in zijn kantoor: "Absurd dat mensen vaccin in twijfel trekken" (Foto: U Today)

Wie geen coronavaccinatie heeft gehad, is niet meer welkom in het kantoor van UT-hoogleraar Stefano Stramigioli. Het is een 'statement tegen anti-wetenschappelijke sentimenten in de samenleving', zegt hij tegen Utoday, het nieuwsmedium van de Universiteit Twente.

Het stoort de hoogleraar dat mensen de wetenschap ondermijnen onder het motto van 'vrijheid van meningsuiting', zegt hij tegen Utoday: "Iedereen heeft het over het over vrijheid van meningsuiting, want dat vinden we ontzettend belangrijk. Maar freedom of speech is iets heel anders dan freedom of misleading people."

"Ik zie mensen - met name bepaalde politici - die liegen, misleiden en de feiten en wetenschap ondermijnen, met grote consequenties voor mensenlevens. Dit briefje is mijn vrijheid van meningsuiting, daadwerkelijk gestoeld op wetenschappelijk bewezen feiten."

'Absurd en onbegrijpelijk'

De hoogleraar vindt het 'even absurd als onbegrijpelijk' dat mensen vaccins in twijfel trekken. "Diezelfde mensen zouden waarschijnlijk niet eens geboren of opgegroeid zijn, als er geen vaccins waren geweest tegen ziektes als pokken of mazelen. We hebben het hier over een van de grootste en belangrijkste wetenschappelijke uitvindingen", tekent Utoday op.

Hij vraagt zich in het artikel af waarom deze sceptici - die ongetwijfeld ook wel eens in een vliegtuig stappen - 'wél blind vertrouwen op de ingenieur die het toestel ontworpen heeft, op de inspecteur die het vliegtuig controleert en de piloot die misschien slecht geslapen heeft. Maar ze vertrouwen niet op het beste dat de wetenschap de wereld heeft gebracht?'