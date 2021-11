Van uitstel komt geen afstel: carnavalsvereniging Sökkestoppers Heino presenteert nieuwe prins

Door carnaval ging vorig jaar een dikke streep. Maar ook twee weken geleden, toen de Sökkestoppers hun nieuwe prins zouden presenteren, werd op het laatste moment besloten dat het beter niet door kon gaan. Met honderden mensen in een volle feestzaal, dat was gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus niet verstandig. Twee dagen voor het feest werd het afgelast.

'Uitstellen, uitstellen, uitstellen'

Zondagmiddag gebeurde het dan toch. Geen volle feestzaal, maar in klein comité en in de frisse buitenlucht. Ruim anderhalf jaar moesten prins Bram (Steijn) en zijn adjudant Rutger (ter Laak) het grootste carnavalsgeheim van het dorp bij zich dragen.

“Ik wist al zo lang dat dit ging gebeuren en elke keer maar uitstellen, uitstellen”, vertelt een uitgelaten prins carnaval na zijn presentatie. “Twee weken geleden hadden we het groots willen vieren, dat kon niet. Maar goed, dit is een heel mooi alternatief.”

'Anderhalf jaar ontkennen'

Anderhalf jaar lang hielden prins en adjudant de kaken stijf op elkaar over carnaval. “Overal waar je komt, en carnaval komt ter sprake, gaan mensen roepen ‘zou dat de nieuwe prins kunnen zijn?’. Dat moet je maar ontkennen. Dat is best lastig moet ik eerlijk zeggen. Dan is anderhalf jaar best een hele lange periode.”

“Anderhalf jaar ontkennen, anderhalf jaar er om lachen, anderhalf jaar er in mee doen. Nu eindelijk los”, valt adjudant Rutger zijn prins bij. “Hopelijk kunnen we straks een mooi feest bouwen.”

'Jaar knallen'

Prins Bram volgt Prins Martijn op. Martijn (Blankhorst) was 'dankzij' corona de langstzittende prins in de historie van de vereniging. “Meer dan twee jaar. Ik hoop heel erg dat ik de langstzittende prins ooit blijf. Het liefst gaan we natuurlijk voor een jaar knallen en daarna is het tijd voor een ander.”