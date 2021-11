Menzis eist ruim 1 miljoen euro van zorgbureau terug wegens gesjoemel met declaraties

Zorgverzekeraar Menzis eist ruim 1,3 miljoen euro terug van de eerder in opspraak geraakte zorgaanbieder Take Care V&R Thuiszorg uit Almelo. Volgens Menzis is er gesjoemeld met de declaraties voor de geleverde zorg. Ook de gemeente Almelo is in een civiele procedure verwikkeld met de multiculturele zorgaanbieder, die zich vooral richt op thuiszorg voor allochtone cliënten, met name met de Armeense nationaliteit.

Nadat Menzis eerder al had laten weten zorggeld terug te zullen eisen, kwam het pas vanochtend tot een civiele procedure voor de rechtbank Almelo.

Volgens een woordvoerster van Menzis is het niet ongebruikelijk dat een rechtszaak langere tijd op zich laat wachten: "Het lastige is namelijk dat we in dit soort procedure als eisende partij een dossier moeten opbouwen. Daarbij zijn we onder meer afhankelijk van gegevens van de tegenpartij. En het duurt vaak wat langer voor je die gegevens in handen krijgt. Als je ze al krijgt."

Take Care wees vanochtend de aantijgingen met klem van de hand.

'Fraude met zorggeld'

Behalve Menzis is ook de gemeente Almelo in een slepende procedure met Take Care V&R Thuiszorg verwikkeld. Almelo eist ruim 2 miljoen euro terug omdat er zou zijn gefraudeerd met zorggelden.

Vanwege die miljoenenclaim had de gemeente beslag laten leggen op niet alleen alle zakelijke bankrekeningen, maar ook de privérekeningen van de directeur. Die raakte daardoor dusdanig in de problemen dat dat hij en zijn echtgenote niet eens meer in hun eigen levensonderhoud konden voorzien.

Snel paar ton overmaken

Daarop stapten ze naar de rechtbank, waarin ze eisten dat de beslagleggingen zouden worden opgeheven. Nadat ze voor de rechtbank nul op rekest kregen, gingen ze in hoger beroep, maar ook bij het gerechtshof vingen ze bot. Tijdens die procedures viel overigens op dat de toenmalig advocaat van Take Care liet weten dat hij indien nodig zeven ton naar de gemeente Almelo kon overmaken. "Dat is in een half uurtje gepiept."

De rechtbank doet in de zaak Menzis tegen Take Care over zes weken uitspraak. De civiele procedure van de gemeente Almelo tegen Take Care loopt nog. Vertegenwoordigers van de gemeente Almelo volgden de rechtszaak van vanochtend vanaf de publieke tribune met grote belangstelling.