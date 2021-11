Coronamaatregelen verder verscherpt: Nederland vanaf zondag in avondlockdown

Eerder leek een tijdelijke schoolsluiting nog een optie. Dat scenario is van de baan en ingeruild voor een variant waarbij leerlingen in het basisonderwijs vanaf groep 6 een mondkapje moeten dragen als zij door school lopen. Ook moeten leerlingen uit groep 6 en hoger twee keer per week een zelftest doen.

Gesprekken gaande

Met de avondlockdown volgt het kabinet het advies van het Outbreak Management Team (OMT) op. "De gevolgen voor de kinderen zouden gigantisch zijn", zei demissionair premier Rutte daarover vanavond in de persconferentie.

Geen lege klaslokalen in het onderwijs vanaf maandag, wel aanvullende maatregelen (Foto: ANP/Jeffrey Groeneweg)

Het OMT wil ingrijpende maatregelen in het onderwijs zoveel mogelijk vermijden vanwege die schade die kinderen oplopen door het tijdelijk sluiten van scholen.

Niet-essentiële winkels

Alle 'niet-essentiële' winkels worden geraakt door de verscherpte maatregelen van het kabinet. Waar de deuren eerder nog tot zes uur 's middags open mochten blijven worden de sluitingstijden met een uurtje vervroegd. Dat geldt niet voor essentiële winkels die bijvoorbeeld levensmiddelen verkopen. Die mogen gewoon tot acht uur 's avonds openblijven.

Onder meer kapperszaken moeten vanaf zondag om vijf uur 's middags gesloten zijn. (Foto: ANP/Evert Elzinga)

Het kabinet gaat weer meer steun geven aan ondernemers die geraakt zijn door de coronamaatregelen. De loonsteunregeling NOW keert terug: bedrijven krijgen een deel van de loonsom vergoed als hun omzet behoorlijk daalt. De tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) was in het vierde kwartaal al beschikbaar, maar ondernemers krijgen een hoger percentage van de geschatte vaste lasten vergoed.

Amateursport

Ook de amateursport gaat de komende weken bijna helemaal op slot. Ook daar geldt dat sporten vanaf zondag na vijf uur 's middags tot vijf uur 's ochtends niet meer is toegestaan. Dat betekent dat vrijwel alle trainingen niet door kunnen gaan. Amateursporters kunnen in de praktijk de komende weken enkel wedstrijden spelen in het weekend voor vijf uur 's middags. Trainen in de avonduren is er niet bij .

Amateursporters kunnen de komende weken alleen wedstrijden spelen in de weekenden, trainen is er 's avonds niet bij. (Foto: ANP/Rob Engelaar)

De nieuwe maatregelen komen bovenop de adviezen en maatregelen die eerder werden ingesteld. Daarbij gaat het om maximaal vier gasten per dag thuis te ontvangen, mondkapjesplicht, geen publiek bij sport en maximaal 1.250 mensen in zalen. Ook is er al een coronatoegangsbewijs en een vaste zitplaats in cultuur en horeca.

Doorstroomlocaties

Een mondkapje en anderhalve meter afstand wordt verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt. In de praktijk betekent de terugkeer van het afstand houden, ook op plekken waar de coronapas al wordt gevraagd, dat de bezetting teruggaat naar een derde van de capaciteit. Op doorstroomlocaties waar de coronapas al wordt gevraagd, bijvoorbeeld op beurzen, wordt bovenop de anderhalve meter afstand en hetmondkapje nog een maatregel toegevoegd: hier gaat een maximum van één persoon per vijf vierkante meter gelden.

Op 14 december volgt er een nieuw weegmoment. Dan wordt er gekeken naar de effectiviteit van de maatregelen die vanavond zijn aangekondig.

Fase 2d

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge kondigde vandaag 'fase 2d' in de zorg aan. In dat scenario worden heup-, en knieoperaties uitgesteld, net als andere planbare ingrepen. Mogelijk worden ook ingrepen uitgesteld die eigenlijk binnen zes weken moeten worden uitgevoerd. Uitstel daarvan zal tot gezondheidsschade leiden.

De maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat de echte acute zorg niet geleverd kan worden, aldus De Jonge. Het kabinet zal "alle maatregelen nemen die nodig zijn om de zorg te ontlasten", benadrukte hij alvast. Mensen moeten zich schrap moeten zetten voor "een barre winter", omschreef De Jonge de gevolgen van die maatregelen.

Avondklok

Eerder vandaag gaf demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie aan dat het kabinet de avondklok weer kan invoeren als het nodig is. Het gaat Volgens Grapperhaus om een "een laatste redmiddel". Volgens hem geeft de wet nu al ruimte voor een herinvoering van de maatregel. Wel benadrukt de minister dat het kabinet "uiterste middelen niet meteen moet inzetten".

Eerder dit jaar gold ook een avondklok, van eind januari tot en met eind maart. Die heeft volgens het Outbreak Management Team (OMT) goed geholpen tegen de verspreiding van het virus, zegt Grapperhaus. Het exacte effect is zo'n acht maanden na de invoering van de maatregel nog niet bekend. "Dat wordt nog precies becijferd".