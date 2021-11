PEC Zwolle smeekt fans rondom thuisduel niet naar supportershome te komen

In een open brief op de website roept de club op om zaterdag niet naar het stadion te komen en thuis de wedstrijd te bekijken. "De afgelopen weken worden wij geconfronteerd met ongeregeldheden in en rondom het stadion. Een situatie die wij als club onwenselijk vinden en die jij als voetbalsupporter ook niet wilt. Het zorgt voor een gevoel van onveiligheid en het zorgt ervoor dat onze club gedupeerd wordt met geldboetes. Ook zorgen deze ongeregeldheden ervoor dat jij als supporter van jouw club steeds meer last hebt van allerlei beperkende maatregelen die genomen moeten worden."

Meerdere incidenten

Dit seizoen ging het bij PEC Zwolle onder meer mis bij uitwedstrijden in Utrecht en Eindhoven. De beladen IJsselderby tegen Go Ahead Eagles werd stilgelegd na een vuurwerkincident. Ook was het raak rondom de verloren thuiswedstrijd tegen Cambuur, waarbij er meerdere confrontaties waren met de ME. Vanwege aangescherpte coronamaatregelen worden wedstrijden nu zonder publiek afgewerkt, maar daarmee lijken de problemen met supporters rondom de stadions niet opgelost.

Voor aankomende zaterdag is er online door diverse supportersgroepen opgeroepen om voorafgaand aan de wedstrijd bij het supportershome van PEC Zwolle te verzamelen. "Het initiatief om de club op die wijze te steunen waarderen wij enorm", meldt de club daarover. "Tegelijkertijd willen we de nadrukkelijke oproep doen om zaterdag niet naar het stadion te komen en met vrienden en/of familie thuis de wedstrijd te bekijken."