Wormuth blij met zelfvertrouwen bij Heracles: "Ploeg heeft gezien dat het ook zonder Rai Vloet kan winnen"

Heracles won vorige week van Fortuna Sittard na een onrustige week in Almelo door het ongeluk van Rai Vloet waarbij een 4-jarig jongetje overleed. Trainer Frank Wormuth was blij dat zijn ploeg de knop wist om te zetten.

"De ploeg heeft gezien dat het ook zonder Rai Vloet kan winnen", begint Wormuth. "Dat geeft zelfvertrouwen. Rai Vloet was en is natuurlijk een hele belangrijke speler voor de ploeg. Hij was het verschil en gaat ook weer het verschil zijn in onze ploeg. Maar de ploeg heeft gezien dat ze kunnen winnen en dus is er een last van de schouders gevallen. En de sfeer was daarna fantastisch."

Utrecht

Wormuth hoopt dat Heracles die lijn zondag doortrekt tegen FC Utrecht, maar snapt ook dat dat lastiger zal worden. "Het is één van de beste ploegen dit seizoen. Niet alleen op de ranglijst, maar ook de spelers die ze hebben. Alleen de bank zouden al basisspelers zijn bij Heracles." Bij de Almeloërs keert Giacomo Quagliata waarschijnlijk terug in de basis als linksback. Hij was geschorst tegen Fortuna Sittard en werd vervangen door Ruben Roosken. Verder zal Wormuth weinig tot niets wijzigen aan zijn basiself.

Radio Oost

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Heracles Almelo begint zondag om 14.30 uur en is te volgen via Radio Oost en onze online-kanalen.