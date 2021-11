PEC Zwolle mist Van Polen ook in kelderkraker tegen RKC

De aanvoerder heeft nog te veel last van de hamstringblessure, die hem tegen Feyenoord al aan de kant hield. Daishawn Redan is wel weer inzetbaar. De aanvaller ontbrak eveneens in de Kuip zondag, waar met 4-0 werd verloren.

Beter verdedigen

Dick Schreuder, die toen debuteerde als hoofdtrainer van PEC Zwolle, weet heel goed waar het aan schortte. "Het verdedigen moest natuurlijk veel beter. Of het nou gaat om een stapje naar links of een stapje naar voren of de intensiteit van het drukzetten of spelhervattingen; dat moet duidelijk beter", aldus Schreuder. "Maar Feyenoord uit is negen van de tien keer natuurlijk superlastig, zeker gezien de situatie waarin wij zaten met de trainerswissel en alles wat er is gebeurd."

Tegen RKC lijkt een overwinning noodzakelijk voor de hekkensluiter van de Eredivisie, want daarmee zou de achterstand op RKC - de nummer vijftien - worden teruggebracht tot vier punten. Schreuder heeft het belang van de wedstrijd niet benadrukt bij de spelersgroep om de druk niet onnodig op te voeren. "Maar spelers zijn natuurlijk ook niet gek, ze weten ook dondersgoed wat ze te wachten staat. Maar dat is elke week het geval. Als je maar vier punten hebt, weet je sowieso iedere week dat je moet winnen en wat er aan het eind van de rit van ons wordt gevraagd. En dat is handhaving."

Thuisblijven

Vanwege de coronamaatregelen is er geen publiek welkom bij de wedstrijd in Zwolle. PEC roept supporters op om thuis te blijven en niet bij het stadion te komen. Afgelopen weekend werden verschillende Eredivisiewedstrijden gehinderd door "supporters", die stadions binnendrongen en vuurwerk afstaken.

PEC Zwolle-RKC Waalwijk begint morgenavond om 20.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.