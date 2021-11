Rillend van de kou op de bank: Angelique begint doneeractie tegen energiearmoede

Sinds energiebedrijf Welkom Energie failliet is, betalen klanten honderden euro's meer. Onder wie Angelique Kesselaar uit Den Ham, die de rekening nu amper kan betalen. Ze begint samen met een andere gedupeerde een doneeractie om ervoor te zorgen dat oud-klanten van Welkom Energie er nog een beetje warm bijzitten komende winter.

Het is koud in het huis van Angelique, 16 graden en de kachel blijft uit tot ze het met haar dekentjes niet meer behaaglijk kan krijgen. De verwarmingsplaten in de rest van het huis staan helemaal dichtgedraaid. Alleen de woonkamer wordt nog verwarmd.

Steun

Bewust geen kachels aan omdat je de rekening niet meer kunt betalen. Voor duizenden klanten van het failliete Welkom Energie is dit werkelijkheid, aldus Angelique. Samen met Richard Dijksma zijn ze via social media een doneer-actie begonnen. Als steuntje in de rug voor de meest schrijnende gevallen van het faillissement. Tussenstand: 2000 euro.

Via een besloten groep op Facebook hebben 2300 gedupeerden elkaar gevonden. De maandlasten na de overname door een andere energieleverancier zijn fors hoger dan de klanten bij Welkom Energie gewend waren. Soms wel 300 of 400 euro per maand meer.

"De mensen zitten buiten hun schuld om in de financiële problemen, ze weten niet meer hoe ze hun energierekening moeten betalen. Dat vind ik echt heel erg. Mijn vriend helpt mij deze maand met rekeningen en boodschappen, maar dat kan natuurlijk niet zo doorgaan. Er moet verder niks tegenzitten, anders worden de zorgen groter." Angelique betaalde bij Welkom Energie 86 euro, inmiddels zit daar ruim 200 euro aan kosten per maand meer bij.

Geld voor boodschappen

Het ingezamelde geld wordt verdeeld onder de meest schrijnende gevallen, de uitgaven van de donaties worden open gedeeld op de doneeractie en via de facebookgroep. Het geld wordt door de initiatiefnemers in bonnen ter waarde van zo'n vijftig euro per huishouden uitgedeeld, voor boodschappen of bijvoorbeeld speelgoed voor kinderen. Geld overmaken gebeurt niet.

Bang voor misbruik is Angelique niet. "Ja het kan zijn dat er mensen zijn die doen alsof ze gedupeerd zijn, maar wij gaan ook uit van het goede in de mens. Je hoopt maar dat deze eindejaarsgedachte in de vorm van een beetje lucht het leed kan verzachten."