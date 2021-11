Avondlockdown legt groot deel amateursport plat

Amateursporters kunnen de komende weken alleen wedstrijden spelen in de weekenden, trainen is er 's avonds niet bij. (Foto: ANP/Rob Engelaar)

Vrijdagavond werd er tijdens de persconferentie in Den Haag bekend gemaakt dat veel sectoren tussen 17:00 uur en 05:00 uur gesloten worden. Deze maatregel leidt er toe dat er de komende drie weken na 17:00 uur niet gesport mag worden. Dit betekent dat er geen trainingen of wedstrijden in de avond zullen plaatsvinden.

De maatregelen gaan komende zondag in en gaan voorlopig drie weken duren. Doordat er 's avonds niet meer getraind kan worden, lijkt het waarschijnlijk dat de competities stilgelegd gaan worden. Bovendien moeten ook de sportkantines de deuren om 17:00 uur sluiten.

Geen publiek

Door de nieuwe maatregelen blijven ook de komende drie weken de stadions in Nederland leeg. Ook de afgelopen twee weken mochten er al geen fans meer in de stadions komen. De maatregelen lopen tot zeker tot en met 18 december. Op dinsdag 14 december kijkt het kabinet of de maatregelen weer verlengd moeten worden.

Reactie KNVB

De KNVB kwam met een statement waarin het de Tweede Kamer oproept om de maatregel met het kabinet te bespreken. De KNVB gaat alle scenario’s per categorie in kaart brengen en zal komende week een besluit nemen over het voorzetten van de competities. De competities in het zaalvoetbal worden al wel stilgelegd omdat die wedstrijden in de avonduren worden gespeeld.

"Zet competitie stop"

Ben van Olffen, voorzitter van Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen, wil dat de KNVB de competitie voorlopig stillegt. "Het is triest. Niet meer trainen betekent niet meer voetballen. Dat kan niet anders. We moeten voorlopig stoppen met de competitie”, aldus van Olffen.