Scholieren krijgen kijkje in de keuken van Almelose bedrijven

Stijn, Elke en Gijs liggen allemaal ietwat nerveus in de tandartsstoel. “Normaal ben ik niet bang voor de tandarts hoor”, lacht Stijn. Nu ligt hij er iets minder relaxed bij, omdat niet de mondhygiëniste, maar een medescholier zijn tanden gaat polijsten. Om de beurt mogen ze even aan de praktijk proeven. Ze zijn drie van de vele leerlingen die deze week bij een bedrijf in eigen stad gaan kijken.

Het is onderdeel van de LOB-week in Almelo. “In die week kunnen leerlingen meekijken bij een bedrijf, met een rondleiding of met een praktijkles”, legt Annick van der Lof uit. Ze is voorzitter van de stichting UitAlmelo, waar ze proberen studenten de juiste studiekeuze te laten maken.

De LOB-week in Almelo is niet nieuw, al zeven jaar organiseert Stichting Uit Almelo in samenwerking met bedrijven een week waarin scholieren een kijkje kunnen nemen in de praktijk. Toch is het dit jaar grootser dan ooit: ruim vijfhonderd leerlingen. “Dat hadden we nooit verwacht”, lacht Van der Lof.

Gebrek aan open dagen

Toch denkt ze het wel te kunnen verklaren. “Normaal kunnen scholieren naar een hogeschool of universiteit om sfeer te proeven, meerdere studies te bekijken en met studenten te praten. Nu is alles online en kan dat niet. Dit lijkt mij dan een heel mooi alternatief om toch al wat feeling te krijgen met de studie die je wilt gaan doen.”

Terug naar de regio

De week is er niet alleen voor de scholier, maar ook voor het bedrijfsleven in Almelo en omgeving. “We zien dat veel studenten die in het westen van het land gaan studeren daar ook blijven hangen om te werken”, aldus Van der Lof.

Die trend herkent ook Rob Wiranto. Samen met zijn vrouw runt hij een tandartsenpraktijk, waar hij de leerlingen graag rondleidt. “Het is nu zo dat er een groot tekort is in Twente, en zeker in Almelo. Ik hoop dat er leerlingen terugkomen.”

Precies dat is het doel van de LOB-week: scholieren helpen aan een betere studiekeuze en ze motiveren om na hun studie weer terug te keren naar Twente. “Je moet ze nu laten zien wat voor mogelijkheden je hebt, anders ben je ze hier voorgoed kwijt”, legt van der Lof uit.