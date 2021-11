Serge Fatima twee jaar langer bij HHC Hardenberg

Serge Fatima heeft zijn contract bij HHC Hardenberg met twee jaar verlengd. De 26-jarige verdediger van HHC had een contract tot de zomer van 2022, maar blijft dus twee jaar langer in Hardenberg actief.

Fatima kwam in 2019 over van het Friese ONS Sneek en is vanzelfsprekend erg blij mee zijn verlenging op De Boshoek: “Gelukkig is het voor mij nu duidelijk waar ik ga spelen het volgende seizoen. Ik ben de afgelopen maanden wel benaderd door een aantal clubs. De spelersgroep, supporters en de mensen om HHC hebben mij de doorslag gegeven om hier te blijven. We gaan er mooie jaren van maken”, aldus Fatima.

Ook technisch manager Gert Heerkes is content met de verlenging: "We zijn zeer content met de verlenging van Serge. Hij toont zich steeds meer een leider binnen de lijnen en we hopen nog een tijd van hem te genieten."