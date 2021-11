Opnieuw moet de horeca maatregelen slikken: "Wij hebben normaal werkende mensen hier, die zijn niet voor vijf uur vrij"

Natuurlijk wil hij het liefst al zijn klanten bedienen. En daar zit ook de aarzeling bij Postma. "Ik denk dat ik na zaterdag open blijf, maar dat is niet honderd procent zeker." Terwijl gasten ontvangen in de horeca veilig kan, vindt hij. "Wij werken met QR-codes, met zitplekken". legt Postma uit. Allemaal maatregelen die er toe bij moeten dragen dat mensen veilig een café of restaurant kunnen bezoeken.

"De besmettingen zijn hier ook vrij laag, dus ik dacht dat wij wel open konden. Andere sectoren moeten maar eens bloeden in plaats van de horeca."

Naar Index

Paul Souman is een vaste klant van Café De Sluis. Morgen kan hij nog één keertje tot acht uur in het café blijven, maar daarna lijkt hij veroordeeld tot de thuistap. "Dan ga je toch kijken naar onze buurlanden. Dan ga je toch uitwijken naar Duitsland. Wij gaan morgen kijken in Duitsland, ja. Dat wordt het alternatief. Vorige week zijn we ook in Index geweest en dat beviel heel erg goed. Als het hier niet kan, ga je het toch verderop zoeken. De sfeer is daar alsof er geen corona is."

Maar als de coronamaatregelen worden teruggedraaid of versoepeld, keert Souman al snel weer terug Zwartsluis. "Dan zitten we hier als vanouds weer aan de bar."

Café De Doppe

Ook Erik Lok van Café De Doppe in Vollenhove heeft het moeilijk met de verscherpte maatregelen die het kabinet vanavond aankondigde. "Niet leuk natuurlijk. Ik word daar niet gelukkig van."

Lok denkt dat de oplossing op een andere plek dan bij de horeca gevonden had kunnen worden. Hij wijst naar de scholen. "Die zijn nu toch al voor een deel dicht omdat de helft van de leerlingen of leraren ziek is. Dan denk ik: waarom nu toch weer de horeca? Wij worden direct afgestraft, terwijl het niet aan ons ligt."

Niet naar de kroeg

Lok denkt dat horeca in de grote steden voor vijf uur 's middags nog wel wat kunnen verdienen. "Maar hier hebben we tenminste normaal werkende mensen, die zijn niet voor vijf uur vrij. En die kunnen niet naar de kroeg. Dit is helemaal niks zo."

Lok verwacht de komende drie weken niets te verdienen onder de voorwaarden waarop hij nu open mag zijn van het kabinet. Hij hoopt dat mensen zich weer gaan richten op afhaal, dat die tak weer een beetje op gang komt. "Maar we zijn niet de enige die afhaal hebben, dus dat wordt een beetje verdelen." Tijdens de eerste lockdown had Lok zich nog niet met afhaal beziggehouden, de tweede lockdown wel. "Daar hebben we goede klandizie aan overgehouden."

Aan het einde van de lockdown werd dat wel wat minder weer. "Iedereen heeft het wel een keer gehad", aldus Lok. "Dat was in het begin even leuk."

Morgenavond mag Lok nog een keertje tot acht uur 's avonds. "Dan weet je om half acht dat het nog een half uurtje duurt voor de deur dicht moet. Dan kun je daarna de kas optellen en dan is het weer niet genoeg."