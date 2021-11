Deventer columnist Asha ten Broeke hekelt coronabeleid: "Er is een vaccinatieplicht nodig"

"Ik ben zo bang dat wij het hier niet mee gaan redden en code zwart niet kunnen afwenden", verklaarde Asha ten Broeke in het programma Groot Onderhoud bij Radio Oost vanmorgen. De 'avondlockdown' die door het kabinet is aangekondigd, is volgens haar meer een 'gokdown' . Zij pleit voor veel strengere maatregelen en een betere communicatie over het nut van vaccineren.

Wetenschap

Asha ten Broeke (1983), groeide op in Oost-Groningen, studeerde communicatiewetenschappen aan de Universiteit Twente en specialiseerde zich in de wetenschapsjournalistiek. "Ik vind wetenschap en de invloed op ons dagelijks leven een heel interessant vakgebied en ik ben ook wel een beetje een nerd." In haar boeken en columns, voor onder meer de Volkskrant, schrijft ze over een breed palet aan onderwerpen zoals kapitalisme, feminisme, klimaatproblemen en de coronapandemie.

'Fout na fout'

"Er is zoveel fout gegaan", zegt zij over het coronabeleid van het kabinet. "Dat het in de eerste coronagolf niet goed ging, valt nog te begrijpen, maar ook in de tweede, derde, vierde en vijfde golf zijn dezelfde fouten gemaakt. Te lichte maatregelen en ze komen te laat." Ook is er volgens haar te weinig aandacht voor problemen in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Vaccinatieplicht

Voor mensen die zich weigeren te laten vaccineren, uitgezonderd de groep die zich vanwege medische redenen niet kan laten inenten, verliest ze haar geduld. "Het is een kleine groep ongevaccineerden die ons in deze crisis heeft gebracht. Het wordt tijd dat die groep de consequenties aanvaardt. Ik ben voor een vaccinatieplicht. En als je dat niet wilt, dan blijf je maar thuis." Zelf is ze door een ziekte een tijd in zelfisolatie geweest en verloor ze haar opa door corona.

