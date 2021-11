Binnenstadmanager Enschede ziet toekomst somber in: "Verwacht dat horecazaken omvallen”

Het was een roerige week voor de stad Enschede. Aan het begin van de week werd de stad opgeschrikt door rellen in het centrum. Daarna werd er grote drukte verwacht vanwege Black Friday en daarbovenop kwamen de nieuwe maatregelen, waardoor veel sectoren om 17:00 uur de deuren moeten sluiten.

Er werd massale drukte verwacht vanwege Black Friday, maar dat bleef uit, vertelt binnenstadmanager Duco Hoek: "Ik ben zelf in het centrum geweest en het viel me ontzettend mee qua drukte. Ik heb ondernemers gesproken en ook hen viel de drukte mee. Het was niet zo druk als op een zaterdag."

Verplaatsing drukte

Door de verscherpte maatregelen denkt Hoek dat mensen op andere tijdstippen een bezoekje brengen aan de stad. "Ik verwacht dat het ‘s middags wat drukker wordt, er zullen genoeg mensen zijn die op het laatste moment toch nog even snel de stad in moeten om sinterklaascadeautjes te halen. Daar hoop ik eerlijk gezegd ook op, zodat de lokale ondernemer gesteund wordt."

'Bang dat zaken omvallen'

Volgens hem gaat de horeca de hardste klappen krijgen door de maatregelen. ‘Ik zie de toekomst voor deze sector somber in. Met de aangekondigde openingstijden is het mogelijk om te lunchen en misschien een drankje te drinken, maar daarna is het klaar. De laatste twee maanden van het jaar zijn belangrijke maanden waarin ondernemers in de horeca vaak de meeste omzet maken. Ik verwacht daarom dat er wel een paar zaken gaan omvallen."

Hoek voelt onbegrip bij de ondernemers. “Ze vinden dat de situatie verkeerd wordt aangepakt. Uit onderzoeken blijkt dat de horeca niet de oorzaak is van de meeste besmettingen, die worden veroorzaakt achter de voordeur en in de klaslokalen. Ze hebben er wel begrip voor dat de scholen niet dichtgaan, maar dit kost hun wel veel geld en mogelijk hun zaak”, aldus de binnenstadmanager.

Nieuwe rellen

Gisteren werd ook bekend dat de politie is voorbereid op mogelijk nieuwe rellen. Hoek is niet bang dat de binnenstad wederom het decor wordt voor confrontaties tussen de politie en relschoppers. “We hebben dagelijks contact met de politie, en als er signalen zijn dan wordt dat razendsnel kortgesloten met de politie, de burgemeester en met mij. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.”