Uitslagen zaterdagvoetbal: d'Olde Veste'54 is periodekampioen, Koninklijke UD pakt eerste punt

d'Olde Veste'54 heeft de eerste periode gepakt in de 1e klasse E Noord. Bij Balk werd met 0-3 gewonnen, waardoor de ploeg uit Steenwijk ongeslagen blijft met 23 punten uit negen wedstrijden. Ook Quick'20 heeft de ongeslagen status in de 2e klasse H Oost behouden door met 5-1 te winnen van Sparta Enschede. Aan deze wedstrijd zat een rouwrand. Michel Lage Venterink overleed in oktober dit jaar en was assistent-trainer bij Sparta Enschede en jarenlang speler bij Quick'20.

In tegenstelling tot d'Olde Veste'54 en Quick'20 beleeft Kloosterhaar een veel minder fijn seizoen. De ploeg uit de 3e klasse D Oost wacht nog steeds op de eerste zege. De Zweef was met 0-2 te sterk. In diezelfde klasse speelden het ongeslagen Hellendoorn en Oranje Nassau met 1-1 gelijk in Almelo. Kampen uit de 4e klasse D Oost en Blokzijl uit de 5e klasse G Noord presteren nog slechter dan Kloosterhaar. Zij zijn nog puntloos en gingen keihard onderuit. Kampen verloor met 9-1 bij 's Heerenbroek en Blokzijl met 9-0 bij koploper Nagele.

Bij Koninklijke UD was wel reden tot blijdschap. De hekkensluiter van de 4e klasse E Oost pakte het eerste punt van het seizoen door in eigen huis met 1-1 gelijk te spelen tegen Gorssel. Dieze West, dat in de 4e klasse D Oost uitkomt, is de enige zaterdagploeg die nog steeds de maximale score behaalde. De winnaar van de eerste periode versloeg Reaal Dronten met 5-2.

