Opzienbarende overname Twentse autobedrijven: AutoHaarhuis neemt Kamp Twente over

AutoHaarhuis vestigt zich in pand Kamp Twente aan de Weezenbeeksingel in Almelo (Foto: Bert Kamp/News United)

Vestiging AutoHaarhuis in Almelo (Foto: Bert Kamp/News United)

Autobedrijf AutoHaarhuis met vestigingen in Geesteren en Almelo heeft Opeldealer Kamp Twente overgenomen. Het betreft beide vestigingen van Kamp Twente in Almelo en Hengelo, alsmede Kamp Autolease en het aandeel van Kamp in Regio Autoschade .

AutoHaarhuis en Kamp Twente zijn een begrip in Twents autoland. Beide van oorsprong familiebedrijven bouwden in de loop der jaren een trouwe klantenkring op. Kamp werd onlangs nog bekroond door importeur Opel als nummer 1 in klanttevredenheid en AutoHaarhuis werd verkozen tot Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar door BOVAG.

Eigenaar Gerard Haarhuis verwacht de kwaliteit en service van zijn bedrijf met de overname van Kamp Twente verder te kunnen vergroten. “Om door te kunnen groeien met AutoHaarhuis ben ik zeer blij met Kamp Twente erbij. De persoonlijke benadering waar ook Kamp om bekend staat past perfect binnen onze visie. We maken dankbaar gebruik van hetgeen de familie Kamp heeft opgebouwd.”

Kamp blijft betrokken

De familie Kamp blijft voorlopig betrokken bij de bedrijven en ook ‘good old’ Henk Kamp zal nog in de vestiging aan de Weezebeeksingel in Almelo aanwezig zijn. Al het personeel van Kamp Twente blijft in dienst.

“We bundelen de krachten van een Opel dealerschap met ons universele autobedrijf dat bekend staat om de verkoop van jonge gebruikte auto’s en de bedrijfstak Haarhuis Autolease die de laatste jaren een enorme groeispurt doormaakt”, zegt Haarhuis. Flexibiliteit in mobiliteit is volgens hem de toekomst. Hij verwijst daarbij naar de recente overname van 4 INQAR Autoverhuur vestigingen in Enschede, Almelo, Hengelo en Deventer. Eerder al werden Bleeker Lease en Van der Bijl Autolease overgenomen.