Politie houdt 42-jarige man aan na inval in hennepkwekerij in Enschede

Bij een inval in een hennepkwekerij aan de Haaksbergerstraat in Enschede is een 42-jarige man aangehouden. Ook zijn er 1000 hennepplanten in beslag genomen, zo laat de politie weten.

De hennepkwekerij werd gisteravond ontdekt na een stroomstoring ,die tevens zestig andere woningen in de straat trof.

Naast de inval in het huis aan de Haaksbergerstraat deed de politie in het kader van een breed onderzoek naar hennepteelt meer invallen in woningen en bedrijfsloodsen in onder meer Goor en Enschede. Daarbij zijn verschillende spullen in beslag genomen zoals contant geld, een auto, hennep en meerdere vuurwapens. In een woning in Enschede werd eveneens zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. Dat is eveneens door de politie in beslag genomen.