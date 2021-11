Oranje vrouwen pakken punt in WK-kwalificatieduel dankzij late treffer

Invaller Kika van Es was belangrijk voor de Oranje Leeuwinnen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië (Foto: Orange Pictures)

De vrouwen van het Nederlands elftal, met in de basis Jill Roord uit Oldenzaal en Kerstin Casparij van FC Twente, hebben het WK-kwalificatieduel bij Tsjechië met 2-2 gelijkgespeeld. Bij de 2-2 van Oranje in de slotminuten gaf invaller Kika van Es van FC Twente de assist.

De Oranje Leeuwinnen kwamen in de elfde minuut op achterstand. Roord verloor de bal, waarna Katerina Svitková van afstand de bal in de kruising schoot. Bij de 1-1 kort na rust was Roord ook betrokken, maar dan in de positieve zin van het woord. Daniëlle van de Donk kon van dichtbij binnentikken na een schot van de Oldenzaalse op de paal. Een kleine tien minuten later kwamen de Tsjechen weer op voorsprong dankzij een doelpunt van Simona Necidová uit de rebound.

Belangrijke rol Van Es

Mede dankzij van Van Es, die in de 87ste minuut inviel, kwam Oranje weer op gelijke hoogte. De verdedigster van FC Twente gaf in de blessuretijd een voorzet en die werd binnengekopt door Stefanie van der Gragt.

Nederland blijft eerste in poule C met elf punten uit vijf duels. IJsland staat tweede met zes punten uit drie wedstrijden en Tsjechië is de nummer drie met vijf punten uit vier duels. De nummer één plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.