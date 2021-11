Lange rij mensen wacht op prik bij vaccinatiebus GGD in Kampen

De redenen waarom mensen juist nu een prik komen halen, lopen flink uiteen. "Mijn vrouw is heel erg ziek geweest, die heeft zes weken op de IC gelegen", vertelt een man in de rij. Hoe het nu met haar gaat? "Het gaat, maar ze is altijd moe."

'Anders niet naar bioscoop'

Verderop in de rij staat een moeder met haar twaalfjarige dochter te wachten: "We hebben wel even getwijfeld. Ik dacht van: ze is nog zo jong. Maar we doen het ook gewoon voor de mensen om haar heen." Haar dochter vult aan: "En anders kan ik niet meer naar de bioscoop."

In de rij staat een vrouw te wachten op haar eerste prik. Waarom ze zo lang gewacht heeft? "Ik krijg van de griepprik altijd een hele nare reactie. Die neem ik al 20, 25 jaar niet meer. Ik was bang dat ik het hier ook van krijg. Maar ja, dit is geen gewone griep he?"

'Zonder prik niet naar buitenland'

"Ik neem aan dat ze nu zien hoe groot het aantal besmettingen is", zegt GGD-arts Jan-Willem van Capelle. "Dat ze mensen kennen die aan covid doodgaan, dat ze mensen kennen die nu op de intensive care liggend op hun buik beademd worden. Dat zijn voor sommige mensen redenen om het te doen."

Jan-Willem van Capelle (vaccinatie-arts bij GGD IJsselland) (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

"Voor anderen is het: ik moet me laten vaccineren, anders kan ik straks mijn werk misschien niet meer doen. En weer anderen denken: ik wil straks naar het buitenland, zonder vaccinatie kom ik daar niet."