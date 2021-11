Na ruim 160 jaar verhuist de Theologische Universiteit van Kampen naar Utrecht

Het vertrek van de TU komt niet als een verrassing. Vorig jaar mei sprak Pim Boven, lid van college van bestuur van de TU, al de wens uit om te vertrekken uit Kampen. Het liefst naar Zwolle of Utrecht. Die laatste optie is nu uitgekomen.

De TU noemt onder meer het verouderde gebouw in Kampen en het krimpende studentenaantal als redenen om naar Utrecht te verhuizen. Ook kan de universiteit in die stad samenwerken met andere onderwijsinstellingen, wat ook een kostenbesparing met zich meebrengt.

In 1992 leek de universiteit ook al naar de Domstad te verkassen, maar dat werd op het laatste moment afgeblazen. Nu, zo'n dertig jaar later, gaat het alsnog gebeuren.

De TU verhuist niet in een keer. De komende jaren zullen er gebouwen worden afgestoten in Kampen, terwijl de activiteiten in Utrecht zich zullen uitbreiden. In totaal zal de verhuizing ongeveer drie jaar duren.

Actie

Afgelopen zomer kwamen TU-studenten in actie vanwege de verhuizing. Toen waren er ook al berichten dat Utrecht boven Zwolle zou worden verkozen. "Er waren opties voor nieuwbouw of renovatie in Kampen, desnoods een verhuizing naar Zwolle. Onbegrijpelijk dat dan toch voor Utrecht gekozen is", zei student Thomas van der Horst.

Het verhuisplan kon volgens de groep studenten op nauwelijks draagvlak rekenen van zowel studenten als docenten. "Wij zijn in Kampen geworteld. We hebben hier een studentenvereniging, eigen studentenhuizen, goede contacten met de gemeente en een internationale naam. In Utrecht zullen wij niks meer zijn dan een kleine onbekende universiteit", was het verweer van Van der Horst.

Toch kiest het bestuur van de TU voor een verhuizing naar Utrecht.

Universiteitskwartier

De Theologische Universiteit biedt onderwijs aan dat zich richt op het geloof, met name het gereformeerde christendom. Zo kunnen mensen aan de universiteit studeren om predikant te worden. Aan de universiteit studeren zo'n 150 mensen en geven ongeveer dertig mensen les.

Al sinds 1854 is er in Kampen een theologische school. Maar vanaf volgend jaar worden de lessen van de TU gegeven in een gebouw aan de Plompetorengracht, in het Utrechtse universiteitskwartier. Boven is verheugd dat deze locatie is gevonden. "Wij hebben goede partners gevonden om mee samen te werken. Het is de bedoeling hier de komende jaren te blijven tot duidelijk is waar de TU zich definitief zal kunnen vestigen in Utrecht", zegt hij.