Go Ahead Eagles wint knap bij Willem II en meldt zich in het 'linkerrijtje'

Go Ahead Eagles heeft vanavond bij Willem II alweer de zesde overwinning van het seizoen geboekt. In Tilburg werd Boyd Lucassen de matchwinner en schoot de Deventer ploeg daarmee naar het 'linkerrijtje' in de Eredivisie. De ploeg van trainer Kees van Wonderen is in ieder geval tot morgenmiddag de nummer acht in de stand.

Willem II was duidelijk de betere ploeg in de beginfase en het was gevaarlijk via Che Nunnely, Pol Llonch en Mats Köhlert. Derrick Köhn probeerde het probeerde het met een hard schot en raakte de lat boven Warner Hahn. Daarna kwam Go Ahead wat beter in de wedstrijd en was het dicht bij een doelpunt via Jay Idzes. Hij kopte uit een hoekschop, maar zag zijn inzet van de lijn worden gehaald. Het spel ging daarna iets meer gelijk op, maar grote kansen kregen beide ploegen in de eerste helft niet meer.

Lucassen scoort

Direct na rust was het wel raak en de treffer was voor Go Ahead Eagles. Martijn Berden vond Boyd Lucassen en die schoot zijn eerste van het seizoen binnen. Na een klein uur kreeg Berden zelf een mogelijkheid, maar zag hij doelman Timon Wellenreuther de bal uit de benedenhoek van het doel houden. Aan de andere kant bracht Hahn goed redding op een afstandspoging van Köhn. Grote kansen waren er daarna niet meer te noteren en dus gingen de drie punten mee in de bus naar Deventer.

Willem II - Go Ahead Eagles 0-1

0-1 Lucassen (47)

Arbiter: Gerrets

Geel: Llonch, Eddahchouri

Willem II: Wellenreuther; Owusu, Jenssen, Michelis, Köhn; Saddiki (Roemeratoe/80), Saglam, Llonch (Meerveld/72); Nunnely (Yeboah/80), Wriedt (Kampetsis/64), Köhlert (Svensson/64).

Go Ahead Eagles: Hahn; Lucassen, Nauber, Bakker, Deijl; Idzes, Rommens (Martina/90+2), Brouwers; Berden (Eddahchouri/72/Ross/90+2), Lidberg (Mulenga/76), Oratmangoen.