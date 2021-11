Saymak ziet PEC weer niet scoren: "Het is voor ons moeilijk om kansen te creëren, maar als je ze krijgt moet je ze wel benutten"

"We hebben twee punten laten liggen hier", begint de middenvelder. "Ik wil niet zeggen dat we RKC ondersteboven hebben gespeeld, maar ik denk dat wij wel de betere ploeg waren vandaag. En we hebben de drie punten gewoon keihard nodig, vooral in een thuiswedstrijd. En als je vandaag dan gewoon twee 100% kansen krijgt, dan is het gewoon zuur dat je vandaag twee punten hebt laten liggen."

Kramp

Daishawn Redan kreeg de grootste kans. Hij mocht aanleggen voor een strafschop, terwijl Saymak eigenlijk de eerste strafschopnemer is. "Ik ben de eerste nemer van de ploeg, alleen op dat moment had ik kramp in mijn voet. Dus dan je moet je ervaren genoeg zijn om de penalty af te staan aan de nummer twee. Achteraf is het makkelijk praten misschien, maar nu denk ik wel had ik het zelf maar gedaan. Maar hij doet het niet expres natuurlijk. Hij baalt er net zo van als wij. Maar als ik de tijd terug kon draaien zou ik hem er met kramp en al inschieten."

Moeilijke situatie

Het is bijna december en PEC staat met vijf punten onderaan. "We zitten natuurlijk in een moeilijke situatie, in een moeilijk parket. We weten allemaal dat we geen vertrouwen hebben en vooral een overwinning nodig hebben. Misschien een aantal overwinningen om de flow terug te krijgen. En dan weet je dat je een RKC krijgt die er lekker in zit, die al een aardig aantal punten binnen heeft geharkt. Dan weet je dat je een doelpunt moet maken en moet winnen. Soms ben je tevreden met een gelijkspel, maar deze moesten we winnen. Het was een zes puntenwedstrijd."

Aardig niveau gehaald

"Ik denk dat we een aardig niveau hebben gehaald, ik wil niet zeggen dat we supergoed hebben gespeeld, want we hebben ook niet heel veel kansen gecreëerd. Maar we weten dat we niet in een lekkere situatie zitten. Dan is het moeilijk om kansen te creëren en als je ze krijgt, moet je ze benutten. Als je die niet maakt, is het moeilijk voor een ploeg als ons om nog drie, vier kansen te creëren. Eerlijk is eerlijk, die kwaliteit hebben we dan niet", sluit Saymak af met een zware conclusie.