Vuurwerkbom ontploft tegen raam bejaarde dame: ravage in Deventer woonwijk

Omstreeks kwart over tien klonk er een harde knal door de Haverstraat. Honderden glasscherven vlogen in het rond. De scherven waren afkomstig van de ruit van een huis. Tegen die ruit was een zwaar stuk vuurwerk geplakt.

Tussen de glasscherven werd een rolletje plakband gevonden (Foto: Rens Hulman / News United)

Het gordijn heeft de scherven opgevangen

In de woonkamer van het huis zat, ten tijde van de explosie, een dame op leeftijd televisie te kijken. Omdat zij haar gordijn dicht had, is vermoedelijk erger voorkomen. De dame kwam met de schrik vrij, het gordijn heeft de talloze scherven opgevangen.

Toch is de ravage groot: het houten kozijn is zwaar beschadigd, door de enorme kracht van de explosie is een metalen strip bij het raam verbogen.

De glasscherven lagen verspreid over straat (Foto: Rens Hulman / News United)

De politie startte kort na de explosie een onderzoek. Het vuurwerk lijkt moedwillig aan de ruit vastgeplakt. Tussen de glasscherven werd namelijk een rolletje plakband gevonden, mogelijk achtergelaten door de dader.