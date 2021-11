Matchwinner Boyd Lucassen van camera naar camera in de vrieskou: "Gelukkig ben ik warmbloedig"

"Ja, was mooi. Ik ben er enorm blij mee", begint de rechtsback. "Het is iets waar we veel op trainen met de jongens. Ik ben blij dat deze situatie vandaag voorkwam, dat ik mee op kom, dat Martijn goed overzicht houdt, die bal met gevoel goed weglegt, waardoor ik hem in één keer kan schieten, zodat hij mij daar de tijd voor geeft en gelukkig vliegt die bal mooi in de verre hoek."

Wat aanpassingen gedaan

Go Ahead begon niet goed aan de wedstrijd, zag ook Lucassen. "Het eerste half uur was wat lastig. We kregen niet echt de grip op Willem II. Met name ons eigen spel was de eerste twintig minuten niet goed. Daar hadden we het lastig mee. Dus hebben we in de wedstrijd wat aanpassingen gedaan en ik denk dat het na we na de eerste twintig minuten beter in het spel kwamen, kregen we wat kansen en ga je alsnog wel met een redelijk gevoel de rust in. Ik ben blij dat we goed uit de rust kwamen en we meteen goed aan de tweede helft begonnen."

Warmbloedig

Collega Gerrit Nauber viel op door zijn inzet en het genieten van kleine momenten. Lucassen had ook genoten van de strijdlust van Go Ahead. "Helemaal op het moment dat spelers van Willem II tegen elkaar tekeer gingen. Dat geeft ons het gevoel dat ze het lastig hebben en dat geeft wel vertrouwen." Dat hij door zijn treffer van camera naar camera moest ondanks de kou, maakte hem dan ook niet veel uit. "Ja, ik was vanavond erg druk, maar ik ben warmbloedig, dus dat is goed."