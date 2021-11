Piet Keur en zijn hoofdrol in de monsterzege tegen Feyenoord uit 1988: 6-1

Hij is éen van de markantste spitsen die FC Twente ooit heeft gehad: Piet Keur. In 1988 vertolkte hij een hoofdrol tegen Feyenoord en had met twee goals een groot aandeel in de grootste zege ooit tegen de Rotterdammers: 6-1.

Keur (60) herinnert zich die wedstrijd 33 jaar later nog als de dag van gisteren. Hij keert die middag terug in het Diekman-stadion na een forse schorsing. “Tegen FC Groningen had ik de scheidsrechter een gooi gegeven. Op TV leek het net alsof ik ‘m hoekte. Dat werd natuurlijk breed uitgemeten in de pers. Nu zou ik een halfjaar zijn geschorst, toen kreeg ik vijf wedstrijden aan m’n broek.”

“Theo Vonk was destijds de trainer en die waarschuwde me: “Kijk uit wat je doet. Iedereen let op je!” Maar soms heb je van die wedstrijden dat alles lukt. Dat gebeurde toen tegen Feyenoord. Alles liep op rolletjes, het was echt fantastisch. Ik scoorde twee keer op aangeven van Pieter Huistra, die al weken in topvorm was. Hij werd in die periode zelfs geselecteerd voor Oranje.”

Moeizame start

Keur speelt twee seizoenen in Enschede en komt in 60 wedstrijden tot 33 goals. De start in 1987 is moeizaam. “Ik kwam samen met Wim Balm van Haarlem. In het begin moest ik wennen in Twente. Ik gaf een interview waarin ik niet zo’n handige uitspraak deed. ‘Als de Derde Wereldoorlog uitbreekt horen ze het hier pas een maand later.’ Werd ik toch even uitgejouwd door de eigen supporters.”

Met slechts één goal in zijn eerste dertien duels slaat de twijfel toe. Die verdwijnt in één keer als Keur vijf keer scoort tegen DS’79. Een prestatie die nooit meer bij FC Twente wordt geëvenaard. Zowel in 1988 als 1989 wordt Keur clubtopscorer met zestien en zeventien goals. “Ik heb een schitterende tijd gehad in Enschede. Twee keer derde van Nederland geworden. Ik kijk er met heel veel plezier op terug.”

Levensgenieter

Niet alleen op het veld vindt Keur zijn draai. Ook ontdekt de spits het uitgaansleven in Enschede. De titel van zijn in 2019 verschenen biografie zegt eigenlijk alles: Scoren en stappen. “De Hassebas op de Markt. Geweldige tent. Ik ben altijd een levensgenieter geweest. Nu nog. Ik hou van het leven. Er moet een beetje reuring zijn.”

Tijdens zijn tweede seizoen bij FC Twente krijgt hij een mededeling van het bestuur die hem rauw op het dak valt. Keur mag blijven als er Europees voetbal werd gehaald. Zo niet, dan kiest de club voor ‘een andere weg’. Keur: “Toen ik dat hoorde dacht ik meteen, ik ga hier weg. Zo wilde ik niet behandeld worden. Uit bij Feyenoord maakte ik de 1-1 en stelden we Europees voetbal veilig. Het seizoen daarop voetbalde ik bij Feyenoord.”