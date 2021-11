Omtzigt pleit voor minderheidsrechten in Tweede Kamer: "Ze houden alles tegen"

"De volksvertegenwoordiging is gebaat bij het toekennen van meer rechten aan een minderheid in de Tweede Kamer. Een machtsevenwicht tussen regeringspartijen en oppositie zorgt voor een daadkrachtiger beleid en meer openheid van bestuur." Het Enschedese Kamerlid Pieter Omtzigt verklaarde met woorden van deze strekking vanmorgen in het tv-programma WNL op Zondag waarom hij in de Tweede Kamer samen met JA21 en Volt een voorstel tot een reglementswijziging indient, dat toestaat dat een minderheid van 50 zetels voldoende is om een debat aan te vragen.

Nu nog is een meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer noodzakelijk om een debat aan te vragen, het kabinet te dwingen om openheid van zaken te geven, of simpelweg om meer informatie te kunnen vragen in beleidskwesties. Volgens Omtzigt leidt dat er toe dat de volksvertegenwoordiging niet zijn werk kan doen. "De regeringspartijen vormen samen met partijen als ChristenUnie en SGP een meerderheid in de Tweede Kamer en kunnen zodoende alles blokkeren."

'Buitenland vindt Nederland raar'

"In het buitenland vinden ze dat raar van Nederland. In andere landen zijn de rechten vastgelegd van partijen die een minderheidspositie bekleden. Dat wil zeggen dat zij hun taak als volksvertegenwoordiger in het controleren van de regering kunnen uitoefenen. Dat mechanisme wordt in Nederland belemmerd", aldus Omtzigt.

Hij verwacht dat het nieuwe kabinet, dat er volgens Rutte voor de Kerst zou moeten zijn, niets heeft geleerd van oude fouten. "Rutte beloofde een kabinet met nieuw elan, dat invulling zou geven aan een nieuwe bestuurscultuur met meer openheid tussen kabinet en Tweede Kamer. Nou, het demissionaire kabinet, dat ook het nieuwe kabinet moet vormen, blinkt nog steeds uit in het niet delen van informatie. Als ik wil weten hoe het er met het formeren van het nieuwe kabinet voor staat, kan ik beter gaan luisteren op het VVD-partijcongres. Daar wordt meer verteld dan in de Tweede Kamer."

Blokkades opwerpen

Omtzigt zegt dat elke maand sinds de verkiezingen in maart van dit jaar is geprobeerd om een debat te houden over de stand van zaken in de kabinetsformatie. "Maar de regeringsmeerderheid werpt steeds nieuwe blokkades op. Ze houden alles tegen."

En dat terwijl het nu al negen maanden duurt. "Ze zeggen: een kip die broedt moet je niet storen. Nou, een kip broedt zijn eieren in 21 dagen uit. En deze mensen zijn al 9 maanden bezig", aldus de politicus uit Enschede

Fout op fout in coronabeleid

Het vervelende is volgens hem dat we er allemaal last van hebben. "De energie die zij steken in een nieuw kabinet gaat ten koste van de inspanningen die gepleegd moeten worden om een goed coronabeleid te voeren. Maar in plaats daarvan wordt daarin fout op fout gemaakt."