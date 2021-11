FC Twente parkeert met succes de bus tegen Feyenoord: 0-0

FC Twente heeft een punt overgehouden aan het thuisduel met Feyenoord. De ploeg van trainer Ron Jans had geen moment de intentie om er een echte wedstrijd van te maken, maar voerde het strijdplan perfect uit en slaagde er wel in de Rotterdammers van scoren af te houden: 0-0.

Sprankelend was het allerminst, maar daar zal in Enschede vrijwel iedereen maling aan hebben. FC Twente trof in Feyenoord de ploeg met de minste verliespunten in de Eredivisie. En een duik in de geschiedenis gaf de Tukkers eveneens weinig moed: in de laatste twaalf ontmoetingen wist Twente niet te zegevieren over Feyenoord. Dat behaalde resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst bieden, bleek ook in Enschede maar weer eens.

Foutje Brama

Zerrouki was voor de theepauze nog het dichtst bij een treffer. Zijn lage schuiver werd echter goed gepareerd door Feyenoord-doelman Marciano, die keepte omdat eerste keus Bijlow afgelopen week positief testte. Het was één van de spaarzame Twentse kansen. Aan de andere kant kwam FC Twente goed weg toen Brama een zeldzaam slippertje maakte. De ervaren captain verspeelde de bal enorm knullig, maar had het geluk dat Linssen zijn vizier niet goed had afgesteld en naast schoot.

Forceren

Jans probeerde vervolgens wat te veranderen met het inbrengen van Cerny, die zijn rentree maakte in De Grolsch Veste en nu een halfuurtje speeltijd kreeg. Collega-trainer Slot bracht op zijn beurt supersub Dessers, maar zowel Cerny als de oud-spits van Heracles Almelo wisten het slaapverwekkende duel niet open te trekken.

Punt koesteren

FC Twente koesterde het punt en wilde maar één ding: de 0-0 over de streep trekken. De verdedigende stellingen werden ingenomen, en met succes. Het was onder meer te danken aan Unnerstall, die wederom van onschatbare waarde was voor FC Twente. Het doelpuntloze gelijkspel zal menig Twente-fan niet lang bijblijven, maar een puntje tegen zelfbenoemd titelkandidaat Feyenoord is wel een prima resultaat. Zeker met het oog op de ranglijst, waar FC Twente zich steeds vaster in het linkerrijtje vestigt.

FC Twente - Feyenoord 0-0

Arbiter: Higler

Geel: Zerrouki; Kökçü

FC Twente: Unnerstall; Troupée (Pleguezuelo/79), Hilgers, Pröpper, Sadilek; Brama (Oosterwolde/86), Zerrouki, Vlap (Bosch/79); Rots (Cerny/62), Van Wolfswinkel (Ugalde/86), Limnios

Feyenoord: Marciano; Pedersen (Geertruida/82), Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü (Jahanbakhsh/90+2), Til Toornstra; Sinisterra (Nelson/66), Linssen (Desssers/67)