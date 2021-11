Onfortuinlijk Heracles Almelo verliest in blessuretijd bij FC Utrecht

Heracles Almelo heeft op bezoek bij FC Utrecht een hele zure nederlaag geleden. De formatie van Frank Wormuth leek op weg naar het tweede gelijkspel op vreemde bodem, maar ver in blessuretijd kreeg verdediger Mats Knoester een bal onfortuinlijk op zijn kruin, waardoor de drie punten in De Galgenwaard bleven.

Na een afwachtende openingsfase kwam het eerste gevaar in de Domstad van de Almelose bezoekers. Lucas Schoofs aarzelde niet vanaf randje zestienmetergebied, maar zijn schot werd knap gepareerd door Utrecht-doelman Maarten Paes. Direct daarna lieten ook de Utrechters van zich spreken. Simon Gustafson kreeg een aardige mogelijkheid op de openingstreffer, maar Janis Blaswich stond een tegentreffer in de weg.

Blaswich kraakt code Gustafson

Vijf minuten voor rust kregen de gastheren een terechte strafschop toegekend nadat Marco Rente opzichtig Remco Balk tegen het gras werkte. Normaliter is dat buitenkansje wel besteed aan penaltyspecialist Gustafson, die in de loop der jaren op de Nederlandse velden al 22 strafschoppen benutte, maar ditmaal wist Heracles-doelman Blaswich de succesvolle code van de Zweed te kraken door de bal uit de hoek te plukken.

Beter Utrecht

Na rust kwam Utrecht sterk uit de startblokken en dat leverde direct goede kansen op voor de formatie van trainer René Hake. Vanaf de linkerkant dreef Balk naar binnen, maar zijn schot belandde buiten bereik van Blaswich op de lat. De Duitse sluitpost wist in het vervolg andermaal te onderscheiden door kansen van Balk en Bart Ramselaar onschadelijk te maken. Even later kreeg spits Anastasios Douvikas ook een fikse mogelijkheid namens de thuisploeg, maar zijn inzet verdween naast het Heracles-doel.

Dreun voor Heracles

Toch wist Utrecht het overwicht vooralsnog niet te verzilveren met een doelpunt en dat gaf Heracles de gelegenheid om de aanval te zoeken. Dat resulteerde in een goede schietkans voor De la Torre en even later was ook Kaj Sierhuis dichtbij met een schot in kansrijke positie. In de slotfase leken beide formaties af te steven op een puntendeling, maar ver in blessuretijd kreeg Heracles alsnog het deksel op de neus. Een kopbal van oud-Heracles-spits Adrian Dalmau, die ver naast het doel zou gaan, kwam onfortuinlijk op het hoofd van Heracles-verdediger Mats Knoester en daardoor stuiterde de bal ongelukkig het eigen doel in. Daardoor bleef Heracles met lege handen.

FC Utrecht - Heracles Almelo 1-0

1-0 Knoester (eigen doelpunt/90+3)

Arbiter: Van der Kerkhof

Geel: Paes, Rente

Bijz: Gustafson (Utrecht) mist strafschop (40)

FC Utrecht: Paes, Ter Avest, Van der Hoorn, Van de Maarel, Warmerdam (Zagre/46); Gustafson (Mahi/69), Maher, Ramselaar, Timber (Van Overeem/76), Balk (Dalmau/76), Douvikas.

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga (Bakboord/58), Rente, Knoester, Quagliata; Schoofs, Sierra (Kiomourtzoglou/63), De la Torre; Azzaoui (Basacikoglu/85), Sierhuis (Bakis/85), Burgzorg.