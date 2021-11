Dorpsgenoten nemen café in Hoonhorst over: ‘Onze huiskamer dreigde te verdwijnen’

“Het is toch een beetje de huiskamer van het dorp”, vertelt Karin Huitink. “Alles en iedereen komt hier samen. Van de feesten tijdens carnaval, tot de samenkomst na de kerkdiensten. In goede en in slechte tijden.” Maar toen bleek dat er binnen de familie geen opvolging klaarstond, werd er toch overwogen om de deur definitief dicht te trekken.

Zak geld

“Er kwam al een projectontwikkelaar op af met een mooie som geld. Het café zou gesloopt worden en daarvoor in de plaats zouden er woningen gebouwd worden.” Maar ondanks het mooie bedrag, begon het bij Jean en Karin te knagen. “En dus besloten we om een vriendin bij Duurzaam Hoonhorst te benaderen.”



Enthousiasme

Al gauw werd het plan opgevat om als dorp het café te kopen. “Eigenlijk verkopen we een soort aandelen”, vertelt Judith Snepvangers van Plaatselijk Belang Hoonhorst. “Samen met Duurzaam Hoonhorst hebben we onze dorpsgenoten benaderden iedereen was al snel enthousiast.”



Op 1 januari moet het dorp de eerste 250.000 euro bij elkaar gespaard hebben en op 1 november 2022 moet het totaalbedrag van 900.000 euro binnen zijn. Judith benadrukt dat de stamgasten niet zelf achter de tap gaan staan. “We zoeken nog een uitbater die de werkzaamheden in dit dorpscafé op zich wil nemen. Want wat we de afgelopen jaren al hebben gezien: het is echt een vak!”