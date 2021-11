Knoester baalt van ongelukkig eigen doelpunt: "Krijg 'm vol op mijn neus"

Heracles Almelo was zondagmiddag hard op weg om voor het eerst dit seizoen een resultaat te boeken op natuurgras. Alle punten werden dit seizoen vergaard op kunstgras, maar daar leek tegen FC Utrecht verandering in te komen. Echter, ver in blessuretijd moesten de Almeloërs toch een nederlaag slikken (1-0) na een klungelig eigen doelpunt van Mats Knoester.

De centrumverdediger baalde flink na afloop. "Een diepe zucht gaat er dan door je heen. Ik had ook niets anders kunnen doen. Ik probeer de zone af te dekken en hij vliegt over me heen. Terwijl ik die voorzet volg, krijg ik de kopbal van Adrian Dalmau vol boven op mijn neus."

Slecht in uitduels

"Utrecht heeft veel kansen gehad vandaag, daar moeten we eerlijk in zijn", vervolgt hij. "Alleen hoe wij het dicht houden achterin, we hebben bijna geen duel verloren. Vol in de overtuiging. Dat gaat tot de blessuretijd goed en dan krijg ik hem boven op de neus. We staan defensief altijd wel goed. We moeten blijven kijken wat er beter kan en dingen die we moeten aanpassen. Dan hoop je dat het de andere kant opvalt. Het is een feit dat onze uitwedstrijden niet goed zijn en dat is nog zacht uitgedrukt. Het is gewoon slecht."