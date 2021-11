Uitblinkende Unnerstall wil punten pakken voor FC Twente: "Dat is vandaag gelukt"

Dat Unnerstall na afloop werd uitgeroepen tot Man of the Match was dan ook logisch, al blijft hij er zelf nuchter onder. "Af en toe heb je wedstrijden dat je drie of vier ballen moet pakken, en soms hoef je er maar eentje te pakken. Vandaag waren het alleen al drie stuks van Dessers, maar daarvoor ben ik hier. Ik wil punten pakken voor de club. Dat is wel gelukt. Helaas was het er maar eentje, maar daar ben ik wel tevreden mee", zegt hij na afloop.

Geen kansen

In aanvallend opzicht kwam FC Twente beroerd voor de dag. De ploeg van trainer Ron Jans parkeerde de bus en kwam slechts mondjesmaat van eigen helft. "Normaal gok je op fouten van de tegenstander, maar Feyenoord was vandaag gewoon goed. Ze hebben weinig fouten gemaakt, waardoor wij geen echte kansen hebben gekregen", aldus Unnerstall.

Rol Unnerstall

Jans is eveneens blij met het doelpuntloze gelijkspel. "Wij mogen onze handen dichtknijpen. Hoe langer de wedstrijd duurde, hoe verder wij achteruit moesten. Dan moeten we gewoon hartstikke blij zijn met 0-0. Unnerstall speelde daar een heel grote rol in", besluit de trainer lovend.