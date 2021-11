Uitslagen zondagamateurs: Eerste zege Vogido, verrassende nederlaag De Tukkers

Ook vandaag werden de nodige wedstrijden afgelast in het lagere amateurvoetbal, maar toch waren er voldoende duels die wél doorgingen in het zondagamateurvoetbal. Hieronder een overzicht van de meest opvallende uitslagen.

In de eerste klasse E maakten koplopers Rohda Raalte en TVC'28 geen fout. De ploeg uit Raalte won eenvoudig op bezoek bij Stevo en het Tubbergse TVC versloeg Dalfsen is eigen huis met ruime cijfers. In de middenmoot ging Heino op eigen veld onderuit. FC Winterswijk was met 1-2 te sterk.

Een klasse lager wist Vogido de eerste overwinning van het seizoen in de wacht te slepen. De Enschedese hekkensluiter van de tweede klasse J won in Hengelo op bezoek bij ATC''65. Bovenin deed koploper NEO wat het moest doen en dat was winnen. De Bornse ploeg versloeg Grol in eigen huis. Achtervolger Bon Boys legde Wijhe'92 met klinkende cijfers over de knie: 6-1.

De Tukkers is voor het eerst dit seizoen onderuit gegaan in de derde klasse A. Op bezoek bij Reutum ging de koploper uit Albergen met 2-1 onderuit. Avanti Wilskracht won nipt van Saasveldia en Losser boekte een eenvoudige zege bij LSV.

In de vierde klasse B zijn Hoeve Vooruit en Buurse nog altijd op zoek naar de eerste zege van het seizoen. Hoeve speelde in eigen huis gelijk tegen Rietmolen en Buurse verloor met 3-1 van VIOS. Koploper Markelo is de ongeslagen status kwijt. De ploeg won voor vandaag alle acht competitieduels, maar vandaag kwam het niet verder dan een gelijkspel tegen FC Eibergen.

Bekijk hier alle uitslagen en standen van het zondagamateurvoetbal.