Basisschooldirecteuren maken zich grote zorgen over de toekomst van het onderwijs

Klassen worden naar huis gestuurd, er is veel verzuim onder docenten en invallers zijn er niet. Basisschooldirecteuren maken zich zorgen over de kwaliteit en de toekomst van het onderwijs. Mathieu Bootsveld, directeur van IKC 't Eimink in Hengelo: "Je kunt wel de vraag stellen of er goed onderwijs wordt geboden."

Het onderwijs kent het het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dat is bedoeld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Veel basisscholen hebben deze steun gebruikt voor het werven van nieuwe docenten, die daardoor niet meer werkzaam zijn als invaller.

Gevolgen voor onderwijs

De gevolgen daarvan zijn voelbaar in het onderwijs, vooral als leerkrachten wegvallen, bijvoorbeeld door ziekte. De inval-poule was in het verleden al klein, maar door de NPO-gelden zijn er nu nauwelijks meer invallers over.

Marit Kruiskamp is kwaliteitsmanager van stichting KOE, waar achttien scholen in Enschede onder vallen. Zij zegt dat de stichting geluk heeft gehad met de NPO-gelden. Daardoor konden mensen worden aangenomen, bijvoorbeeld een rekendeskundige en gedragsdeskundige. Ze benoemt dat de kansenongelijkheid is toegenomen. "Dat is een zorgelijke ontwikkeling."

Geen invallers

Deze docenten zijn bedoeld om leerlingen met een leerachterstand die opgelopen is door corona bij te scholen. In de praktijk pakt dit alleen anders uit. Peter Baars, directeur van OBS Widerode in Wierden: "Je zet de mensen die je hebt aangetrokken voor de doelgroep waar het eigenlijk niet voor bedoeld is, maar je kunt niet anders."

Zonder corona stond de kwaliteit al onder druk Peter Baars basisschool directer Widerode

Doordat er geen invallers beschikbaar zijn, voelen directeuren zich gedwongen om deze docenten voor een klas te zetten waarvan de leerkracht is uitgevallen. Veelal door corona. Deze leerlingen zouden anders naar huis gestuurd zijn, omdat er geen invaller beschikbaar is.

Opnieuw meer werkdruk

Directeuren benoemen dat docenten er alles aan doen om goed onderwijs te blijven geven, maar dit zorgt voor meer werkdruk. Volgens Mathieu Bootveld van basisschool IKC 't Eimink wordt het spannend aankomend jaar: "De werkdruk van docenten is enorm aan het oplopen."

Deze werkdruk heeft alles te maken met het lerarentekort en corona. De oplopende besmettingen zorgen ervoor dat klassen en docenten in quarantaine moeten. Nadat een aantal leerlingen uit quarantaine mogen geven docenten zowel online als fysiek les, tegelijkertijd. Peter Baars: "Dit is praktisch niet te doen."

Toekomst

Voor de toekomst van het onderwijs benoemt de een dat het goed is om met kleinere klassen te werken wat in veel kleine kernen het geval is. En de ander pleit voor grote scholen met minimaal 150 leerlingen en grote klassen met onderwijsassistenten.