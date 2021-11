Flink tekort aan buschauffeurs in Overijssel, Keolis zet noodgedwongen gepensioneerden in

De inzet van 'pensionado's' is een noodgreep, vertelt Keolis-woordvoerder Lotte Hendriksen. "We hebben moeite om de diensten rond te krijgen, dus we zetten momenteel zo'n vijftien gepensioneerde buschauffeurs in."

Corona en krapte

Door de oplopende coronabesmettingen valt volgens Hendriksen met name de laatste weken veel personeel uit. "We zien dat de tekorten oplopen. Dat betekent ook dat we meer chauffeurs hebben die corona hebben en thuiszitten. Of chauffeurs die door quarantaine thuis moeten zitten en dus niet kunnen werken."

Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt volgens Hendriksen een belangrijke rol. "We zien dat het moeilijk is om nieuwe chauffeurs te werven. Dat maakt dat de nieuwe instroom niet zo hoog is."

"We hebben weinig chauffeurs achter de hand", aldus Hendriksen:

Uitval van bussen

In de regio IJssel-Vecht hebben de tekorten er al een aantal keer toe geleid dat een bus niet kon rijden. "We hebben in Twente tot nu toe alle ritten nog kunnen rijden, mede dankzij de flexibiliteit van onze collega's en de inzet van gepensioneerde buschauffeurs. Maar in andere regio's is uitval wel sporadisch voorgekomen. Daarom raden we reizigers aan om voor vertrek altijd even de reisplanner te raadplegen, om te kijken of hun bus wel rijdt."

Keolis verzorgt in bijna de hele provincie het busvervoer. De vervoerder rijdt op alle busverbindingen in Twente. Ook verzorgt Keolis de concessie IJssel-Vecht, dat is grofweg de regio tussen het Vechtdal, Zwolle, Deventer en Apeldoorn.

Veel met pensioen

Veel buschauffeurs zijn de afgelopen jaren met pensioen gegaan, ziet Hendriksen. "Onze groep buschauffeurs heeft relatief ook een wat hogere leeftijd. Dat vangen we op doordat we ook weer opleidingen verzorgen en samenwerken met het ROC, of via een uitzendbureau chauffeurs bij ons komen werken. Alleen door de krapte op de arbeidsmarkt wordt dat wel steeds moeilijker."

De oplopende coronabesmettingen maken het werk er niet makkelijker op, erkent de Keolis-woordvoerder. "Onze collega's werken keihard om de planningen rond te krijgen, maar het is best spannend."