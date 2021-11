Bornerbroek roert zich weer in discussie over rondweg om Zenderen: spandoeken langs de weg

Hoe zit het nou ook alweer met die rondweg? Dat er iets moet gebeuren aan de verkeersdrukte in Zenderen, daar zijn alle partijen het wel over eens. Dagelijks rijden er zo'n vijftienduizend auto's door het dorp. Zenderen wil daar al lange tijd van af. Er liggen verschillende oplossingen waar de provincie uiteindelijk een keuze tussen moet maken.

Borne tegen Almelo

De gemeenten Borne en Almelo staan lijnrecht tegenover elkaar. Borne, maar ook het dorp Zenderen, zijn voor de aanleg van een weg die van afslag Borne-West op de A1/A35, deels parallel aan de snelweg om Zenderen heenloopt. De weg sluit ter hoogte van Elhorst Vloedbelt, vlak voor Almelo aan op de N743. Ook het provinciebestuur is voor deze oplossing.

Ook in de Staten zijn er niet zo heel veel mensen die het helemaal snappen Jan Bartels, Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek

Almelo ziet meer in een eigen variant, omdat de Bornse oplossing deels over Almeloos grondgebied loopt. Almelo wil dat deel van de rondweg schrappen en met een kortere variant de problemen in Zenderen oplossen. Die variant leidt volgens tegenstanders echter nog steeds tot sluipverkeer door Zenderen en schiet daarmee zijn doel voorbij.

Ook Bornerbroek is partij in de discussie, want elk dorp of gemeente in de regio heeft een eigen belang als het aankomt op de rondweg. Zo gaat het plan van Borne en de provincie ten koste van natuur in Bornerbroek. Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek pleit voor het zogenoemde spoortracé, een route die voor een deel parallel loopt aan de spoorbaan. Maar ook de Almelose oplossing krijgt goedkeuring in Bornerbroek.

Het probleem is dat het provinciebestuur zich onlangs nog sterk uitsprak tegen die Almelose variant.

Afgelopen vrijdag probeerde Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek het eigen voorkeurstracé langs het spoor nog eens onder de aandacht te brengen. Meerdere Statenleden waren uitgenodigd voor een spreekbeurt. Dat gebeurde, coronaproof en sfeervol, tussen de koeien.

Tussen de koeien, want coronaproof, vroeg Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek aandacht voor het spoortracé. (Foto: Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek)

Volgens 'spreekstalmeester' Jan Bartels is de opzet geslaagd. Met zekerheid kan hij het niet zeggen, maar hij heeft er een goed gevoel over dat de Statenleden de boodschap hebben begrepen. Die komt er in het kort op neer dat de oplossing van de gemeente Borne, het dorp Zenderen en de provincie nog steeds leidt tot een dagelijkse stroom van zo'n achtduizend auto's door het dorp, terwijl dat bij de keuze voor het spoortracé nog maar zeventienhonderd auto's is. En dat bij keuze voor het spoortracé een flink natuurgebied gespaard blijft.

Geen kilometers om

Volgens Bartels is dat grote verschil in auto's stilgehouden voor de inwoners van Zenderen. Hij betoogt dat automobilisten die vanuit nieuwbouwwijk Bornsche Maten naar Almelo willen rijden ook voor de route door Zenderen zullen kiezen als er een rondweg ligt die begint bij de A1/A35 ter hoogte van Borne West. "Die mensen gaan echt niet kilometers omrijden om Zenderen te ontlasten", verwacht hij. "Die pakken gewoon de oude weg door Zenderen"

En die weg door Zenderen is na de aanleg van de rondweg helemaal niet meer op zoveel auto's berekend, stelt Bartels. De weg is dan als 30-kilometerzone ingericht. "De norm voor een 30-kilometer weg is door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid vastgesteld op vijfduizend auto's." Die achtduizend auto's die er dagelijks overheen moeten in de plannen van Borne en de provincie zijn er volgens Bartels dus drieduizend te veel. En dat heeft volgens hem gevolgen voor andere weggebruikers zoals fietsers. Het wordt er zo druk en onoverzichtelijk dat het er niet veiliger op wordt.

Spandoeken langs de weg moeten mensen in Zenderen er op wijzen dat het ook na de aanleg van de rondweg druk blijft in hun dorp. (Foto: Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek)

Om de inwoners van het dorp Zenderen daarop te wijzen zijn spandoeken langs de weg geplaatst. Met foto's, maar ook in duidelijke bewoordingen wordt het verschil tussen het plan Borne/Zenderen en het plan Bornerbroek in beeld gebracht.

Lastige materie

Al die verschillende plannen, al die verschillende tracés, kan de gewone man er nog wijs uit worden? "Dat is ook een probleem, ook bij de Staten, dat er niet zo heel veel mensen zijn die het helemaal snappen", zegt Bartels. "De materie is dermate lastig. Mensen halen soms tracés door elkaar. Het enige dat wij kunnen doen, is uitleggen hoe het zit."