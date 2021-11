Bibliotheek Kampen niet blij met PVV-boekjes over Zwarte Piet: "Boekjes verscheurd"

Joeri Pool legt boekje over Zwarte Piet terug in de bibliotheek (Foto: PVV Overijssel)

De zelfgemaakte boekjes over Zwarte Piet die de PVV zaterdag in de bibliotheek van Kampen achterliet, zijn verscheurd. Dat laat directeur Anke Bruggeman weten. De PVV protesteerde met het neerleggen van de boekjes tegen het (vorig jaar) weghalen van boeken waarin Zwarte Piet voorkomt. Het neerleggen van de boekjes gebeurde zonder overleg, de bibliotheek reageert daar verbolgen op: "Dit kun je niet doen".

Dat boeken met Zwarte Piet vorig jaar uit veel bibliotheken zijn weggehaald, noemde de PVV destijds ‘moderne boekverbrandingen’. Omdat de provincie Overijssel na een verzoek van de PVV daartoe - niet wilde ingrijpen, zegt die partij nu 'het heft in eigen handen te nemen' door de zelfgemaakte 'boeken' met Zwarte Piet in de bieb te zetten.

Volgens de PVV hebben ze zaterdag 'tientallen boeken met Zwarte Piet' in de bibliotheek van Kampen 'teruggeplaatst'. Al is van echt terugplaatsen geen sprake: het PVV-boekje draagt de naam 'Zwarte Piet hoort thuis in de bieb!, heeft nooit eerder in de bibliotheek gestaan en oogt meer als een pamflet.

Het PVV-boekje bestaat uit vier pagina's met foto's van Zwarte Pieten, al dan niet vergezeld door Sinterklaas. Op één pagina staat de tekst 'stop de sloop van onze kindervriend en onze cultuur', en op een andere pagina staat een sinterklaasgedicht: "Ik ben Zwarte Piet en heb altijd in de bieb gehoord, Maar nu heeft deugend links dat flink verstoord. Het is werkelijk gestoord! (...) etc."

Verscheurd

"We troffen ze aan bij de sectie geschiedenis en de sectie over Kampen, andere boeken waren hiervoor aan de kant geschoven", zegt directeur Anke Bruggeman. "Bij de kinderboekenafdeling lag overigens niks." Bewust, zegt Statenlid Pool (PVV): "We hebben ze daar specifiek niét neergelegd, omdat we kinderen buiten deze discussie willen houden."

Dat de PVV de boekjes eigenhandig in de bieb neerlegde, is tegen het zere been van Bruggeman. "Dit kun je gewoon niet doen", zegt Bruggeman. "Iedereen is welkom in de bibliotheek, ook de PVV. Maar niet om je eigen gelijk te halen. Wij zijn neutrale grond." Bibliotheekmedewerkers hebben ze zaterdag direct weggehaald, zegt Bruggeman. "Wat ermee gedaan is? Ze zijn verscheurd."

"Heel triest", noemt Pool dat. "Dat laat voor mij zien dat de zelfhaat ongelofelijk diep zit."

Te stigmatiserende Sinterklaas-boeken werden helemaal niet meer geleend Anke Bruggeman

Dat vorig jaar boeken met Zwarte Piet zijn weggehaald klopt, zegt Bruggeman. "We proberen inclusief te zijn, en alles wat aanstootgevend of te stigmatiserend is hebben we heel streng gescreend." Een deel van de boeken is daarbij dus uit de collectie verwijderd. "Maar de boeken zijn niet vernietigd. Ze zijn in de Koninklijke bibliotheek nog te vinden; daar blijft alles te vinden."

'Wij veranderen mee'

De bibliotheek wil 'stapje voor stapje' meebewegen, zegt Bruggeman. "De samenleving verandert, wij veranderen daarin mee. We passen ons daarbij ook aan het leengedrag aan. Sinterklaas-boeken die teveel stigmatiserend waren, werden namelijk helemaal niet meer geleend."

Bruggeman laat weten met de PVV in gesprek te willen. "Dan ga ik ze in ieder geval vertellen dat je dit niet kunt doen."

Maar of dat effect zal hebben? "Het voordeel van deze boekjes is dat we ze makkelijk kunnen uitprinten. Nadere acties sluit ik daarom zeker niet uit", zegt Pool.