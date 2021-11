Om vijf uur 's morgens al kilo's wegdrukken in de sportschool? In Weerselo gebeurt dat

Je moet er wat voor over hebben. Dat moeten de echte die hards in sportschool Body Kicks in Weerselo gedacht hebben toen ze zich vanmorgen om vijf uur al meldden om in de gewichten te gaan hangen. In een zaal in de sportschool is ook al een groepsles bezig op dit vroege tijdstip.

"Er is best veel animo", zegt sportschoolhouder Joost Elderink. "Ik ben wel verrast. We zitten in Weerselo, dat is maar een klein dorpje. Dat er animo is op dit tijdstip is wel heel erg mooi."

Ik lig ook liever tot acht uur in bed Lid van sportschool in Weerselo

Het vergde wel wat aanpassing om de vroege openstelling voor elkaar te boksen. "Ik moet er zelf ook vroeg uit", lacht Elderink. "En veel communicatie naar de leden. Je moet flexibel zijn, flexibeler dan normaal. Als wij van vijf tot vijf open mogen zijn, doen we dat ook voor de leden."

Het lijkt erop dat het zeker de komende weken op deze manier zal moeten. En dat is best lastig, geeft Elderink aan. "Ik zie daar tegenop omdat normaal tussen half zeven en acht uur 's avonds ons piekuur is."

Zodra je er eenmaal bent, is het goed Lid van sportschool in Weerselo

Mensen die klaar zijn met werken, komen dan normaal gesproken sporten, Nu, binnen de huidige maatregelen kan dat niet. "Het biedt nu juist ook wel weer kansen voor mensen die voor hun werk willen trainen, dus dan kan het best zijn dat we een paar ochtenden wat eerder open kunnen."

In Weerselo kunnen fanatieke sporters al vroeg terecht in de sportschool (Foto: RTV Oost/Niki Nijboer)

Eén van de leden die vanmorgen in de sportschool is, ziet wel de voordelen. "Het is even wennen, maar het is gezellig en leuk." Gisteren was hij er ook al om vijf uur 's morgens. "Behalve het vroege opstaan, is het eigenlijk precies hetzelfde als normaal. Zodra je er eenmaal bent, is het eigenlijk wel goed."

De truc zit 'm in een goed ontbijt en je moet toch ook wel een beetje een ochtendmens zijn. Of gewoon heel erg graag naar de sportschool gaan. Nood breekt wet nu. "Ik ben wel van plan om drie keer in de week vroeg hier te zijn, maar ik lig ook liever tot acht uur in mijn bed."