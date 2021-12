Speelgoedbank Almelo heeft het drukker dan ooit: "Iedereen wil z'n kind cadeautje kunnen geven"

Het zijn schrijnende verhalen die voorzitter Lieneke Bolhuis en andere vrijwilligers aanhoren. "Met regelmaat hebben we mensen hier met tranen in de ogen staan", aldus Bolhuis. De Speelgoedbank Almelo zamelt nieuw en gebruikt speelgoed in en geeft het weg aan kinderen van wie de ouders het om financiële redenen niet kunnen kopen. Het is de enige in de regio Twente.

Wij gingen langs bij de Speelgoedbank in Almelo:

Twee oorzaken

Dit jaar melden zich meer mensen dan ooit. Volgens Bolhuis heeft dat twee oorzaken. "Door corona zijn meer mensen in de problemen gekomen en wat we steeds horen is dat alles duurder is geworden." Iedereen die onder de doelgroep valt, mag een beroep doen op de Speelgoedbank. "Als ouders aangeven dat ze geen geld hebben om cadeautjes te kopen, dan geloven wij dat ook. Als je ernaar vraagt, dan komen al snel de verhalen over alle ellende en schulden. Dan weten wij wel genoeg."

Ondanks de toenemende vraag is er in de Speelgoedbank geen gebrek aan bijvoorbeeld spelletjes, boekjes of autootjes. De kasten en planken staan er vol mee en in het magazijn staat nog een flinke voorraad. "Heel veel mensen ruimen rond deze tijd hun huis op en komen speelgoed brengen", aldus de voorzitter. Ze roept nu vooral op om pas in januari weer speelgoed te doneren.

'Net een snoepwinkel'

Hoe werkt het dan in de winkel zelf? "Kinderen mogen één groter ding uitzoeken als ze hier komen", legt Bolhuis uit. "Kiest iemand een klein autootje uit, dan zeggen we: joh, neem er nog wat bij mee. Het gaat een beetje op gevoel."

Volgens haar reageren kinderen heel verschillend. "Sommige zijn heel bescheiden en kiezen het allerkleinste uit wat ze kunnen vinden, maar ook kinderen die heel doelgericht naar iets toelopen wat ze al hun hele leven wilden hebben. Kinderen lopen echt in een snoepwinkel rond. Een speelgoedwinkel zonder kassa waar ze iets mogen uitzoeken."

Alle vrijwilligers lopen nu een paar stapjes harder Lieneke Bolhuis, Speelgoedbank Almelo

Kinderen reageren dan misschien verschillend, maar ouders reageren veelal hetzelfde: met dankbaarheid. "Laatst was hier een vader en die had rolschaatsen uitgezocht voor z'n 4-jarige dochtertje. Hij zei: dit is de eerste keer in m'n leven dat ik een cadeautje heb voor m'n kind. Dat ontroert en dat is gewoon waar je het voor doet. In deze periode lopen we allemaal een paar stapjes harder. Het is soms even afzien en heel druk, maar aan de andere kant ook zo mooi."