Tot 7 jaar cel geëist voor schietpartij in drugsmilieu Enschede: "Ik maak je dood!"

De schietpartij was bij het Netto-tankstation aan de Buurserstraat in Enschede (Foto: News United)

Volgens het politieteam met codenaam Roek gaat het om een afrekening in het Enschedese drugscircuit. Twee rivaliserende dealergroepen hebben volgens de opsporingsdiensten ruzie, die op deze manier beslecht is. Het slachtoffer overleeft de aanslag ternauwernood. De kogel in zijn borst was potentieel dodelijk, oordelen medisch experts. "Het is een wonder dat hij nog leeft", zegt justitie.

Luide knal

De schietpartij was een jaar geleden bij het Netto-tankstation aan de Buurserstraat in Enschede. Rond tien voor half zeven in de avond gaat het latere slachtoffer met een kameraad wat drinken halen bij de tankshop. Als hij naar buiten komt, ziet hij een donkerkleurige gezinsauto (een Ford C-Max) dicht achter zijn wagen geparkeerd staan. Het raampje aan de bijrijderskant van de Ford staat een beetje open. Het latere slachtoffer maakt een kort praatje met de bijrijder.

Hij stapt in zijn eigen wagen, rijdt weg, maar stopt al weer na een paar meter. De Ford stopt schuin achter hem, de bijrijder daarvan stapt uit, richt een wapen en schiet. Een luide knal klinkt in het duister, begeleid met de tekst: "Ik maak je dood joh!" Het slachtoffer weet met een kogel in zijn borst terug te rennen naar de tankshop, samen met zijn kameraad. De politie wordt gebeld.

Boekje open

Een man die op de achterbank van de Ford zat, rent naar de wagen van het slachtoffer, zo is te zien op camerabeelden. Hij probeert de auto van het slachtoffer te verplaatsen, maar het lukt niet. Hij rent terug naar de Ford, die een eindje verderop staat te wachten.

De Ford staat op naam van Jacques. Hij vertelt de volgende dag bij de politie dat zijn auto is gestolen. Later komt hij daar van terug. Hij blijkt op de avond van de schietpartij de bestuurder van de Ford en doet over zijn bijrijders een boekje open bij de recherche.

Snelwegschutter

Degene op de bijrijdersstoel en tevens schutter, is volgens hem drugsdealer Ritchy. Die zou hem die avond hebben verteld waar hij heen moest rijden. Ritchy zou met "zijn bende" ruzie hebben met een drugsgroep uit de wijk Deppenbroek. Volgens Jacques "waren ze al drie dagen op hen aan het jagen."

Jacques zegt op de avond van de schietpartij niet of nauwelijks tegengestribbeld te hebben uit angst voor Ritchy, die nota bene een vuurwapen bij zich leek te hebben. Volgens het OM is Ritchy tevens schuldig aan langdurige drugshandel. Zelf ontkent Ritchy betrokken te zijn bij de schietpartij en drugshandel.

De persoon op de achterbank droeg volgens Jacques de bijnaam 'Soma'. Dat zou degene zijn geweest die "schieten schieten" zou hebben geroepen. 'Soma' is een bekende van de politie. Eerder dit jaar werd hij veroordeeld voor een bijna fatale schietpartij op de snelweg bij Enschede. Ook heeft hij zich bij de politie verschillende malen moeten melden voor meerdere moorden in de stad, die op Ali Aydin en Daan Mellée. Ook in Engeland heeft hij een flink strafblad. 'Soma' ontkent betrokkenheid bij de schietpartij op het tankstation.

Duitsland

Het drietal zou, met Jacques aan het stuur, na de aanslag bij het tankstation richting Duitsland zijn gereden. Een paar kilometers over de grens werd het gebruikte wapen verstopt in een bosperceel. Later werd het daar teruggevonden op aanwijzen van Jacques, die zegt dat hij daar uit de auto is gezet door de andere twee. Die zouden een eindje verderop de auto in brand hebben gestoken. Waarom Jacques zijn telefoon dan contact maakt met een zendmast in de buurt van die brandende auto, zegt hij niet te weten.

Naast het belastende verhaal van Jacques is er tegen Ritchy en Soma meer bewijs, zegt het OM. Uit een analyse van hun telefoongegevens kun je opmaken dat de drie mannen op hetzelfde tijd de route hebben afgelegd die door Jacques is beschreven.

Justitie neemt het 'Soma' erg kwalijk dat hij betrokken is geraakt bij deze schietpartij, terwijl hij tijdelijk op vrije voeten was voor de moordaanslag op de snelweg.

Strafeisen

Tegen de verdachten zijn gevangenisstraffen geëist oplopend tot 7 jaar. Het OM wil dat Jacques 14 maanden de cel in gaat, Soma 5 jaar en Ritchy 7 jaar.

De rechtbank velt over twee weken vonnis.