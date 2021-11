Programma: GA Eagles ontvangt FC Twente, heel veel wedstrijden uit schema gehaald

Door de nieuwe coronamaatregelen is het nog maar de vraag wat er de komende weken op sportgebied allemaal doorgaat, het amateurvoetbal voor komend weekend is in ieder geval uit het programma gehaald. Ook in andere sporten gaat veel niet door. Hieronder een overzicht van het programma van deze week, uiteraard onder voorbehoud.

Betaald voetbal

Zondag staat er weer een Overijssels duel op het programma in de Eredivisie. Go Ahead Eagles speelt dan in eigen huis tegen FC Twente. Heracles Almelo komt deze week twee keer in actie. Morgen staat het inhaalduel bij Feyenoord op het programma en zondag komt Heerenveen naar Almelo. PEC Zwolle gaat vrijdagavond op bezoek bij FC Groningen.

Amateurvoetbal

De KNVB heeft gisteravond besloten niet te laten voetballen in A-categorie komend weekend. Mogelijk worden er nog wel enkele inhaalduels ingepland.

Vrouwenvoetbal

De vrouwen van Eredivisie-koploper FC Twente en nummer vijf PEC Zwolle spelen komend weekend op zondag. ADO Den Haag komt naar Enschede en VV Alkmaar naar de provinciehoofdstad. In de lagere klassen wordt niet gevoetbald.

Basketbal

De mannen van Landstede Hammers spelen zaterdag de topper bij ZZ Leiden. Ook de vrouwen van Jolly Jumpers komen op zaterdagavond in actie. Binnenland komt dan naar Tubbergen.

Handbal

Borhave speelt deze week twee duels in de Eredivisie. Vanavond komt SEW naar Borne en zondag speelt de ploeg bij VOC Amsterdam. DSVD ontvangt die avond Volendam en Kwiek speelt thuis tegen VZV.

Volleybal

Regio Zwolle speelt morgenavond het competitieduel tegen Dynamo Apeldoorn en de wedstrijd van Eurosped bij Peelpush, die eerder werd afgelast, is nu ingepland op komende zaterdag. Eigen zouden de Overijsselse ploegen uit de Eredivisie komend weekend in actie komen in de beker, maar die duels zijn uit het programma gehaald. Net als alle overige wedstrijden van dit kalenderjaar in alle klassen onder de Eredivisie.

Waterpolo

De dames van Het Ravijn spelen komend weekend twee keer. Zaterdag gaat het op bezoek bij koploper De Zaan en zondag komt hekkensluiter PSV naar Nijverdal. De heren van Het Ravijn spelen zondag bij BZC. In de lagere klassen wordt ook hier zo goed als niet gespeeld.