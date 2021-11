Bibliotheken blij met extra geld om mensen met 'digitale vragen' te helpen

Bij een Informatiepunt Digitale Overheid in een bibliotheek kunnen mensen terecht die hulp nodig hebben bij zaken waar digitale vaardigheden voor nodig zijn. In deze tijd komen daar bijvoorbeeld veel mensen die vragen hebben over DigiD en de CoronaCheck-app.

"We zijn erg blij met het geld", zegt Joris Kemps, directeur van de bibliotheek in Almelo. "Het is nodig, omdat we deze punten hebben opgezet met een eigen potje. Daar zat geen financiering bij. We hebben kosten voor het personeel en het opleiden van de mensen."

Daar sluit Eddy Evers, van de bibliotheek in Hardenberg zich bij aan. "We zijn de informatiepunten aan het opstarten. We hebben er nu één, dat willen we verder uitbreiden. De corona-app heeft een boost gegeven aan de toeloop van mensen naar de bieb."

Al jaren onder druk

"Bibliotheken staan al jaren onder druk", vult Astrid Vrolijk van de Zwolse bibliotheek aan. De bibliotheek in Almelo stond vorig jaar op omvallen, maar werd op het laatste moment gered.

Ook in Zwolle zijn ze blij met het extra geld. "We zijn er voor iedereen in de samenleving. Het doel is dat iedereen kan participeren. Nu kan dat niet, omdat sommige mensen niet digitaal vaardig zijn. Hoe mooi is het dan dat je als burger ergens terecht kan om hulp te krijgen? Dat sluit mooi aan bij de taken van de bibliotheek."

"Maar de bibliotheken staan al jaren onder druk. Het is mooi om taken erbij te krijgen, maar het is ook mooi om daar geld voor te krijgen", zegt Vrolijk.

Toekomst

Ook in de toekomst, als de QR-codes tot het verleden zullen behoren, blijft het informatiepunt relevant, zegt Vrolijk. "Bij alles wat je digitaal via de overheid moet regelen, kun je hulp krijgen. Van het aanvragen van een paspoort tot het indienen van een subsidieaanvraag."

Volgens cijfers van de Koninklijke Bibliotheek zijn er in Nederland ongeveer vier miljoen mensen die moeite hebben met digitale zaken.