Onderzoek naar nieuwe Duitse bedrijven van transporteurs-stel dat grossiert in faillissementen

Er komt nieuw onderzoek naar een transporteurs-stel, dat na twee recente faillissementen in Oldenzaal nu vlak over de grens drie nieuwe bedrijven is begonnen. Het duo was jarenlang actief in de Nederlandse transportsector, maar heeft na het laatste zakelijke echec z'n heil over de grens gezocht. De twee curatoren, die het bankroet in Nederland onderzoeken, willen met name weten waar de nieuwste bedrijven zich mee bezighouden.

Zoals RTV Oost vorige week meldde, grossiert het stelletje in faillissementen. Schuldeisers blijven vaak met lege handen achter.

De twee zijn van Duitse origine, maar waren al minstens sinds 2009 in Nederland actief. Het stel woont in de Duitse grensplaats Gildehaus.

Op de fles

De laatste twee bedrijven van het ondernemersduo vielen binnen een half jaar om. Nadat eerst Polar Logistics in Oldenzaal medio mei dit jaar op de fles ging, werd rechtsopvolger Polar Thermo Logistics in oktober failliet verklaard. Beide bedrijven waren op hetzelfde adres in Oldenzaal gehuisvest en waren gespecialiseerd in internationaal transport van gekoelde ladingen.

Het directiekoppel - samenlevend, maar niet getrouwd - had in de jaren daarvoor ook al meerdere transportbedrijven, waarbij ze elkaar afwisselden. De ene keer was de man de directeur en de vrouw de aandeelhouder, een volgende keer waren de rollen omgedraaid, zo had de curator weten te achterhalen.

Nieuwe Duitse bedrijven

Twee weken al na een van de faillissementen had de vrouwelijke directeur alweer twee nieuwe bv's opgericht, waarin de naam WeGa centraal staat; een samenvoegsel overigens van beide achternamen van de twee ondernemers.

Daar is medio oktober een Duitse GmbH aan toegevoegd. De twee werken nu vanuit het Duitse Emmerich.

Nieuw onderzoek

Cander van der Veer en Peter Weenink - curatoren in de laatste twee faillissementen - stellen nu een onderzoek in naar de drie nieuwste bedrijven.

De mannelijke directeur heeft aangegeven dat hij zich via een van deze bedrijven voortaan als zelfstandig chauffeur door derden wil laten inhuren.

De curatoren onderzoeken echter met name in hoeverre de activiteiten van de twee laatste failliete Oldenzaalse bedrijven nu in Duitsland worden voortgezet.

De oprichting van de Duitse vennootschap en de achtergronden van het ondernemersstel zijn inmiddels gemeld bij de toezichthoudende Duitse instanties.

Schuldenlast

Nadat zich nieuwe crediteuren hebben gemeld, is de schuldenlast in het bankroet rond Polar Logistics alsmaar verder opgelopen. Was er aanvankelijk sprake van ruim 1,4 ton, intussen is dit gestegen naar bijna drie ton, zo blijkt uit het nieuwste faillissementsverslag van curator Van der Veer.

De kans dat deze crediteuren nog wat van dit geld zien, is overigens nihil. De fiscus heeft namelijk een vordering van bijna 2,9 ton ingediend.

Aangevraagd

Bij het bedrijf Polar Logistics was het het pensioenfonds dat het faillissement had aangevraagd wegens een vordering van bijna 17,5 mille. Dit omdat er over langere tijd geen pensioenpremies waren afgedragen.

Bij rechtsopvolger Polar Thermo Logistics gebeurde dat op verzoek van een van de werknemers. Nadat deze medewerker ziek was geworden, had hij al enige tijd geen loon meer ontvangen.

Aangifte

Het is hoogst ongebruikelijk dat een curator na een eerste onderzoek al zulke verregaande conclusies trekt, maar Van der Veer heeft na zijn eerste faillissementsverslag meteen al strafrechtelijke aangifte gedaan tegen het stel. Hij meent dat er sprake is van zowel onbehoorlijk bestuur als zogenoemd paulianeus handelen: het wegsluizen van geld en/of goederen in de aanloop naar een faillissement.

De curator schreef dat hij een volledig gestript bedrijf had aangetroffen.

Van der Veer houdt het stel persoonlijk verantwoordelijk voor de financiële schade in het faillissement.